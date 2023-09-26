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رياضة

محرز وشافعي ضمن التشكيلة المثالية للدوري السعودي

عمر سلامي
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محرز وشافعي ضمن التشكيلة المثالية للدوري السعودي
ح.م
رياض محرز

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن التشكيلة المثالية للجولة السابعة، والتي عرفت تواجد الثنائي الجزائري رياض محرز وفاروق شافعي.

وتحصل نجم الأهلي السعودي رياض محرز على تقييم 98، عقب تألقه في مباراة الجولة السابعة أمام النصر، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه، كما قدم تمريرة حاسمة.

ونال مدافع ضمك فاروق شافعي تنقيط 87، نظير تألقه في مباراة ناديه أمام الهلال السعودي.

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