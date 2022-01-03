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رياضة

محرز وصلاح خارج قائمة “لوموند” للأفارقة البارزين في 2021

سليم.ع
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محرز وصلاح خارج قائمة “لوموند” للأفارقة البارزين في 2021
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نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية قائمة من ستة لاعبين أفارقة برزوا في العام المنقضي، وهي القائمة التي خلت من نجوم القارة على غرار رياض محرز ومحمد صلاح وساديو ماني..

واختارت الصحيفة “الفرنسية 6 لاعبين أفارقة من بينهم عرب، تألقوا في أوروبا والقارة السمراء في عام 2021، وحظوا بكثير من الاهتمام بفضل أدائهم ومهاراتهم.

وذكرت الصحيفة أن نجوم كبار مثل رياض محرز و ساديو ماني ومحمد صلاح أو إدوارد مندي أسماء كبيرة تألقت بالفعل مع نواديهم ومنتخباتهم الوطنية، لكن لاعبين أفارقة آخرين أقل شهرة برزوا في العام المنصرم.

وضمت قائمة اللاعبين كل من المهاجم الغابوني آرون بوبندزا، لاعب هاتاي سبور التركي المنتقل إلى العربي القطري، إضافة إلى الإيفواري لاعب ميلان الإيطالي فرانك كيسي.

وثالث لاعب حملته القائمة هو المغربي أشرف حكيمي المنتقل إلى باريس سان جيرمان، حيث أشادت الصحيفة بقدرته على الإندماج السريع مع ناديه الجديد، وتواجد في القائمة كذلك كل من محمد شريف لاعب الأهلي المصري و إيسياكا سامكي لاعب حوريا كوناكري و أمحمد علي بن رمضان لاعب الترجي التونسي.

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