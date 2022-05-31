محرز وصلاح يسقطان من التشكيلة المثالية لرابطة أبطال أوروبا

اختيار بن زيمة كأفضل لاعب هذا الموسم

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا”، الإثنين، عن التشكيلة المثالية الرسمية لدوري أبطال أوروبا 2021-2022، والتي شهدت سقوط إسمي الدوليين الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح بعد ظهورهما في تشكيلة لعبة “تشامبيونز ليغ فانتسي”.

ونشر حساب رابطة الأبطال الأوروبية على تويتر التشكيلة المثالية الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا”، والتي غاب فيها إسم قائد الخضر رياض محرز .

وتمن اختيار الدولي الفرنسي ولاعب ريال مدريد أفضل لاعب هذا الموسم .

واختارت لجنة المراقبة الفنية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2021/22.

ويوم 29 ماي 2022، ظهر إسما محرز وصلاح ضمن التشكيلة المثالية لهذا الموسم، وتم اختيار هذه التشكيلة بناء على النقاط التي حققها اللاعبون في لعبة “تشامبيونز ليغ فانتسي” الشهيرة.

وضمت التشكيلة:

حارس المرمى: تيبو كورتوا (69 نقطة).

خط الدفاع: جواو كانسيلو (65 نقطة)، إيدير ميليتاو (60 نقطة)، رينالدو (60 نقطة).

خط الوسط: محمد صلاح (78 نقطة)، أرناوت دانجوما (66 نقطة)، رياض محرز (71 نقطة)، ليروي ساني (84 نقطة).

خط الهجوم: كريم بنزيمة (102 نقطة)، روبرت ليفاندوفسكي (91 نقطة)، سباستيان هالير (69 نقطة).

وأحرز فريق ريال مدريد الإسباني سهرة السبت، كأس رابطة أبطال أوروبا لِكرة القدم. بعد فوزه في النهائي بِهدف لِصفر على نادي ليفربول الإنجليزي.