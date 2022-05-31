محرز وصلاح يسقطان من التشكيلة المثالية لرابطة أبطال أوروبا
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا”، الإثنين، عن التشكيلة المثالية الرسمية لدوري أبطال أوروبا 2021-2022، والتي شهدت سقوط إسمي الدوليين الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح بعد ظهورهما في تشكيلة لعبة “تشامبيونز ليغ فانتسي”.
ونشر حساب رابطة الأبطال الأوروبية على تويتر التشكيلة المثالية الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا”، والتي غاب فيها إسم قائد الخضر رياض محرز .
👕 UEFA’s Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022
وتمن اختيار الدولي الفرنسي ولاعب ريال مدريد أفضل لاعب هذا الموسم .
واختارت لجنة المراقبة الفنية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2021/22.
🥇 UEFA’s Technical Observer panel have named Real Madrid’s Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022
ويوم 29 ماي 2022، ظهر إسما محرز وصلاح ضمن التشكيلة المثالية لهذا الموسم، وتم اختيار هذه التشكيلة بناء على النقاط التي حققها اللاعبون في لعبة “تشامبيونز ليغ فانتسي” الشهيرة.
وضمت التشكيلة:
حارس المرمى: تيبو كورتوا (69 نقطة).
خط الدفاع: جواو كانسيلو (65 نقطة)، إيدير ميليتاو (60 نقطة)، رينالدو (60 نقطة).
خط الوسط: محمد صلاح (78 نقطة)، أرناوت دانجوما (66 نقطة)، رياض محرز (71 نقطة)، ليروي ساني (84 نقطة).
خط الهجوم: كريم بنزيمة (102 نقطة)، روبرت ليفاندوفسكي (91 نقطة)، سباستيان هالير (69 نقطة).
وأحرز فريق ريال مدريد الإسباني سهرة السبت، كأس رابطة أبطال أوروبا لِكرة القدم. بعد فوزه في النهائي بِهدف لِصفر على نادي ليفربول الإنجليزي.
Big points this season. Which players did your team proud? 👏@PlayStationEU | #UCLTOTS | #UCL pic.twitter.com/H8hTrQbaPu
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2022