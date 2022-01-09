-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز وفغولي في أوّل مران جماعي

علي بهلولي
  • 271
  • 0
محرز وفغولي في أوّل مران جماعي

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة الأحد، أوّل حصّة تدريبية لهم بِمدينة دوالا الكاميرونية.

وكان “الخضر” قد حلّوا بِالكاميرون مسرح كأس أمم إفريقيا، مساء السبت.

وخاض القائد رياض محرز أوّل مران له مع زملائه، ذلك أن جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لم يُشارك في تدريبات “محاربي الصحراء”، خلال المعسكر الإعدادي بِالعاصمة القطرية الدوحة.

فضلا عن ذلك، عاد متوسط الميدان الهجومي سفيان فغولي إلى التدريبات الجماعية، بعد أن كان مُجبرا على خوض المران بِصفة فردية، عقب إصابته مُؤخّرا.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: تفاصيل أوّل وآخر مباراة للجزائر وسيراليون في كأس إفريقيا

بِالفيديو: تفاصيل أوّل وآخر مباراة للجزائر وسيراليون في كأس إفريقيا

هذه هي حقيقة السماح بِتنظيم بطولة إفريقيا لكرة اليد على الأراضي الصحراوية

هذه هي حقيقة السماح بِتنظيم بطولة إفريقيا لكرة اليد على الأراضي الصحراوية

رئيس “الكاف”: الجزائر فخر إفريقيا ومحاربو الصّحراء منتخب رائع

رئيس “الكاف”: الجزائر فخر إفريقيا ومحاربو الصّحراء منتخب رائع

فارس يعود وسينتقل إلى هذا النادي

فارس يعود وسينتقل إلى هذا النادي

هذا ما قاله مالديني عن جديد بن ناصر

هذا ما قاله مالديني عن جديد بن ناصر

سطيف في المنصّة وجراح تلمسان تتعمّق

سطيف في المنصّة وجراح تلمسان تتعمّق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد