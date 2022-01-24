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رياضة

محرز ونجوم إفريقيا الكبار خارج مجال التألق في “الكان”

سليم.ع
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محرز ونجوم إفريقيا الكبار خارج مجال التألق في “الكان”

على عكس ما كان منتظرا منهم، أخفق أربعة نجوم في ترك بصمتهم في كأس أمم إفريقيا لحد الآن، في مقدمتهم محرز، فيما يملك كل من محمد صلاح وساديو ماني فرصة للتعويض، بداية من ثمن النهائي.

وسلط تقرير لـ”الجزيرة” الضوء على الأداء الذي ظهر به نجوم القارة، وهم ثنائي ليفربول صلاح وماني، بالإضافة إلى قائد “الخضر” رياض محرز، والغابوني أوباميانغ مهاجم أرسنال الذي عاد إلى لندن لأسباب صحية.

وجاء في التقرير أن السنغالي ماني والمصري صلاح ساهما في تأهل فريقيهما للدور ثمن النهائي، لكن أداءهما كان محبطا ومخيبا لآمال الجماهير التي جاءت لمشاهدتهما.

وأضاف التقرير أن المهاجم الغابوني أوباميانغ أصيب بكوفيد19 عند وصوله للكاميرون، وأظهرت الفحوصات التي خضع لها معاناته من مشاكل في القلب قبل عودته إلى لندن للخضوع للمزيد من الفحوصات، ما حرمه من المشاركة والتألق.

وختم التقرير أن رياض محرز عاد إلى بلاده بعد احتلال الجزائر ذيل ترتيب المجموعة الخامسة عقب خسارتها المحرجة أمام غينيا الاستوائية المتواضعة، وبعدها أم كوت ديفوار، ليودع حامل اللقب البطولة بشكل درامي مثير.

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