محرز ونجوم عالميون يتضامنون مع ضحايا مجزرة رفح

الحملة وجدت تجاوبا كبيرا

حرص العديد من نجوم الكرة العالمية، يتقدمهم الجزائري، رياض محرز والفرنسي، عثمان ديمبيلي خلال الساعات القليلة الماضية، على توجيه رسائل الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، بشكل كبير، على خلفية “مجزرة رفح”، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح، الأحد الماضي، وراح ضحيتها 45 شهيدا، معظمهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات المصابين، بحسب ما ذكره موقع العربي الجديد.

ولم يُفوت نجم الخضر ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز، الفرصة، للتعبير عن تضامنه مع فلسطين، بعد “مجزرة رفح”، إذ انضم إلى الحملة الإعلامية لدعم الشعب الفلسطيني بنشر صورة عبر “ستوري” حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، جاء فيها: “كل الأعين على رفح”، وهو الأمر الذي قام به العديد من النجوم العالميين، على غرار زميله في الفريق، السنغالي إدوارد ميندي، وكذلك مهاجم نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي، ومواطنه المحترف في صفوف نادي إنتر ميلانو الإيطالي، ماركوس تورام، وأيضا مهاجم وجناح منتخب البرتغال، ونادي ميلان، رفاييل لياو.

ووجدت الحملة “كل العيون على رفح”، تجاوبا كبيرا من نجوم كرة القدم العالمية، إذ انضم إليها العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويتعلق الأمر بكل من مدافع منتخب فرنسا ونادي ليفربول إبراهيما كوناتي، وكذلك مواطنه ويليام ساليبا، الذي يحمل قميص نادي أرسنال، وزميله بالفريق المصري محمد النني، وإلى جانبهم تفاعل مهاجم نادي تشلسي السنغالي نيكولاس جاكسون، مع هذه الحملة، التي لم تقتصر على الرجال فقط، فقد انضمت نجمة منتخب إسبانيا ونادي برشلونة إيتانا بونماتي، هي الأخرى.