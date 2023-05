محرز وهالاند مرشحان لهذه الجائزة

رشح ثنائي مانشستر سيتي، رياض محرز وإيرلينغ هالاند لجائزة “CASTROL” لأكثر لاعب مؤثر في تغيير نتيجة مباراة بالدوري الممتاز.

وتم ترشيح رياض محرز بعد إحرازه لهدفين وصناعته لآخر ليساعد السيتي في تحويل تأخره بثنائية نظيفة، في الشوط الأول أمام توتنهام، إلى فوز.

وقاد الدولي الجزائري، السيتي، للعودة في النتيجة، ولعب دورا مؤثرا في أول هدفين، حيث صنع الهدف الثاني.

وسجل محرز هدفين، الأول عن طريق تسديدة بقدمه اليمنى مرت من تحت قدمي هوغو لوريس، وبعدها تسديدة رائعة من فوق الحارس الفرنسي.

أما هالاند فتم ترشيحه للجائزة عن مباراة مانشستر يونايتد 6-3، وذلك بعد إحرازه لهاتريك وصناعته لهدفين في ملعب الاتحاد.

وكان النجم النرويجي مؤثرًا في كل الأهداف معادا الهدف الأول لفريقه.

Who gets your vote for @Castrol Game Changer of the Season? ⚡#PLAwards | ➡ https://t.co/PYWwiJNHlM pic.twitter.com/QreWvuQmZ1

— Premier League (@premierleague) May 31, 2023