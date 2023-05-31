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رياضة

محرز وهالاند مرشحان لهذه الجائزة

عمر سلامي
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محرز وهالاند مرشحان لهذه الجائزة
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رياض محرز وهالاند

رشح ثنائي مانشستر سيتي، رياض محرز وإيرلينغ هالاند لجائزة “CASTROL” لأكثر لاعب مؤثر في تغيير نتيجة مباراة بالدوري الممتاز.

وتم ترشيح رياض محرز بعد إحرازه لهدفين وصناعته لآخر ليساعد السيتي في تحويل تأخره بثنائية نظيفة، في الشوط الأول أمام توتنهام، إلى فوز.

وقاد الدولي الجزائري، السيتي، للعودة في النتيجة، ولعب دورا مؤثرا في أول هدفين، حيث صنع الهدف الثاني.

وسجل محرز هدفين، الأول عن طريق تسديدة بقدمه اليمنى مرت من تحت قدمي هوغو لوريس، وبعدها تسديدة رائعة من فوق الحارس الفرنسي.

أما هالاند فتم ترشيحه للجائزة عن مباراة مانشستر يونايتد 6-3، وذلك بعد إحرازه لهاتريك وصناعته لهدفين في ملعب الاتحاد.
وكان النجم النرويجي مؤثرًا في كل الأهداف معادا الهدف الأول لفريقه.

وأحرز هالاند الهدف الثاني والثالث، قبل أن يصنع الرابع لفيل فودين، وأحرز الهدف الخامس، ثم صنع الهدف الأخير لفيل فودين.

وينافس ثنائي السيتي، كل من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، وسون هيونغ مين من توتنهام، ورودريغو بينتانكور، ولاعب أرسنال ريس نيلسون.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أكثر لاعب مؤثر في تغيير نتيجة مباراة، في الرابع من جوان.

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