محرز يباشر تحضيراته للموسم الجديد مع السيتي

في انتظار الإعلان عن تجديد عقده

باشر النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، الإثنين، تحضيراته رفقة ناديه مانشستر سيتي النجليزي، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2022/2023، الذي من المقرر أن ينطلق شهر أوت القادم.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع “تويتر” صورا لحضور اللاعبين لمركز تدريبات الفريق، ومن بينها صورة لقائد المنتخب الوطني رياض محرز.

ويتضمن برنامج استعدادات بطل “البريميرليغ” للموسم الجديد خوض أول مباراة له في 21 جويلية الجاري أمام كلوي أمريكا المكسيكي.

وبالموازاة مع استئنافه تحضيرات بداية الموسم، ينتظر أن تحسم إدارة مانشستر سيتي الأنجليزي، في الأيام القليلة القادمة، في مستقبل نجمها الجزائري، رياض محرز، من خلال تجديد عقده، حسب أكدته آخر التقارير الصحفية الانجليزية.

واستنادا لذات التقارير، تسعى إدارة “السيتيزانس” لغلق ملف محرز في أقرب الآجال والتركيز بعدها على تحضيرات الفريق للموسم القادم في هدوء، وهذا بالنظر للاهتمام الذي يبديه عدد من كبار الأندية في أوروبا بخدمات الدولي الجزائري.

ومعلوم أن عقد محرز مع النادي السماوي ينتهي في صيف 2023، ما يضع إدارة النادي أمام حتمية ربط أحسن هدافها خلال الموسم المنصرم بعقد جديد، خاصة في ظل التقارير الصحفية التي تتحدث عن اهتمام أندية أوروبية كبيرة بالتعاقد مع الدولي الجزائري أبرزها ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن المفاوضات بين إدارة مانشستر سيتي مع قائد كتيبة “محاربي الصحراء” توشك على الانتهاء، مؤكدة بأن العقد الجديد الذي سيمضيه محرز سيمتد إلى غاية صيف 2025.

وحسب نفس المصدر، فإن مانشستر سيتي يرغب في الإحتفاظ برياض محرز ضمن تشكيلة النادي، على الأقل لسنتين إضافيين، خاصة أن اللاعب محل ثقة مدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي لا يريد التفريط فيه.

وتأتي رغبة بيب غوارديولا، باستمرار محرز في صفوف الفريق، بالنظر لما قدمه الموسم الماضي، وهو ما تعكسه الإحصائيات التي حققها محرز باحتلاله صدارة هدافي مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي برصيد 24 هدفا وتسع تمريرات حاسمة في 47 مباراة شارك فيها.

وبالرغم من اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته، لكن محرز يفضّل الاستقرار على تغيير الأجواء، خاصة وأنه ينتظر أن يكون أساسيا وهذا لعدة اعتبارات منها الشخصية وأخرى فنية، على غرار رحيل كل من الإنجليزي رحيم سترلينج إلى تشيلسي والبرازيلي جابرييل جيسوس إلى أرسنال ما يفسح المجال أمامه لرفع نسبة مشاركته خلال الموسم القادم.