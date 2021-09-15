محرز يبدأ المشوار الأوروبي بِهدف وفوز

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الأربعاء، المشوار في رابطة أبطال أوروبا نسخة 2021-2022، بِهدف وفوز ثمين.

وتغلّب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بِنتيجة (6-3) على الزّائر نادي لايزيغ الألماني، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وسجّل الجناح محرز الهدف الثالث لِفريقه مانشستر سيتي، من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (45+2).

وطرد الحكم الهولندي اللاعب الإسباني أنجلينو مدافع لايبزيغ الألماني في الدقيقة الـ 79، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كان النادي الإنجليزي مُتقدّما في النتيجة بـ (5-3).

وعن الفوج الأوّل ذاته، تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي بِنتيجة (1-1) مع المضيف سيركل بروج البلجيكي.

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الـ 28 من سبتمبر الحالي، يلعب رياض محرز وفريقه “الأزرق السّماوي” خارج القواعد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (نصف نهائي النّسخة الماضية). ويُواجه لايبزيغ الألماني بِميدانه سيركل بروج البلجيكي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى الدور ثمن النهائي لِرابطة أبطال أوروبا، بينما يتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدوري الأوروبي. في حين يخرج مُتذيّل لائحة الترتيب من السّباق.