محرز يبدأ موسمه الجديد في هذا التاريخ

محرز يحتفل رفقة زملائه في فريق مانشستر سيتي، بِنيل درع الاتحاد الإنجليزي عام 2018.

يفتتح اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي موسمه الجديد، وبِصفة رسمية، في الـ 30 من جويلية المقبل.

ويلعب الجناح محرز رفقة فريقه “الأزرق السّماوي” عصر اليوم المذكور، مباراة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام نادي ليفربول.

ويحتضن هذه المواجهة ملعب “كينغ باور” التابع لِنادي ليستر سيتي، كما جاء في بيان نشره اتحاد الكرة الإنجليزي، الأربعاء.

وكان مانشستر سيتي قد أحرز لقب بطولة إنجلترا للموسم المُنقضي، بينما نال ليفربول الكأس المحلّية. وهو ما أفضى إلى برمجة مباراة درع الاتحاد بين الفريقَين، التي تُسمّى بـ “الكأس الممتازة” في بلدان أخرى بينها الجزائر.

وسبق لِمحرز نيل درع الاتحاد الإنجليزي مع فريق مانشستر سيتي عامَي 2018 و2019، ولم أنه لم يلعب مباراة النسخة الأخيرة. فيما خسر درع طبعتَي 2016 (مع نادي ليستر سيتي) و2021.

ووجب التذكير بِأن رياض محرز (31 سنة) ما زال يرتبط مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.