محرز يبدع.. يرّد على غوارديولا ويواصل تحطيم الأرقام

سجل هدفا في "البريميرليغ" ووصل إلى 7 أهداف في 5 مباريات

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي، تألقه اللافت في الفترة الأخيرة سواء مع المنتخب الوطني أم النادي الإنجليزي بعد أن بصم على هدف جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نادي برايتون، أول أمس، وساهم في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة التاسعة، رغم مشاركته في 7 دقائق فقط، تبعا لفلسفة غوارديولا، الذي لا يعتمد عليه كثيرا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محرز دخل بديلا في مباراة برايتون بديلا في الدقيقة الـ87، للبرازيلي غابرييل جيسوس، لكنه لم يحتج إلا لـ8 دقائق، حتى يثبت قيمته الفنية الكبيرة، بعدما استطاع تسجيل الهدف الرابع، لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة الـ(95)، من الوقت البدل من الضائع، ويردّ على مدربه بيب غوارديولا، الذي فضّل إجلاسه على مقاعد البدلاء، وهو الهدف الثاني للدولي الجزائري في “البريميرليغ” رغم عدم مشاركته بانتظام مقارنة بما يحدث في دوري أبطال أوروبا، أين شارك أساسيا في المباريات الثلاث الأولى لحد الآن وبصم على مستوى استثنائي خلالها، آخرها كان تسجيله لثنائية في مرمى كلوب بروج البلجيكي.

إلى ذلك، وصل رياض محرز إلى أعلى درجات الفعالية والتألق في الفترة الأخيرة، بعد أن نجح في المساهمة في تسجيل 7 أهداف كاملة مع المنتخب الوطني ومانشستر سيتي، على اعتبار أنه سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا آخر في مباراة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس العالم 2022، في حين سجل ثنائية أمام كلوب بروج وهدفا آخر أمام برايتون، ما يؤكد تمتعه بأفضل مستوياته الفنية في الفترة الحالية رغم فلسفة التدوير الذي يعتمدها بيب غوارديولا وتحرم محرز من المشاركة بانتظام مع المان سيتي حتى ولو كان في أفضل مستوياته الفنية.

إلى ذلك، حظي محرز بإشادة إعلامية واسعة في انجلترا بعد هدفه الجديد أمام برايتون، وأشارت إلى أن رياض محرز من أكثر لاعبي الفريق فعالية رفقة الألماني غوندوغان، رغم أن قائد المنتخب الجزائري لا يشارك بصفة أساسية في لقاءات “البريميرليغ”، نفس المصادر دعت غوارديولا إلى إعادة النظر في تقييمه لمحرز ومنحه فرصة اللعب أكثر، كما يفعل مع لاعبين آخرين، وعلى رأسهم الدولي الإنجليزي، جاك غريليتش، الذي لا يغادر التشكيلة الأساسية إلا نادرا، وهو الذي يلعب لتبرير الأموال الكثيرة التي صرفت من أجله أكثر من أي شيء آخر.