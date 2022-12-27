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الجزائر

محرز يبعث رسالة إلى منافسي “السيتي” على اللقب

عمر سلامي
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محرز يبعث رسالة إلى منافسي “السيتي” على اللقب
ح.م
رياض محرز

أكد الدولي الجزائري رياض محرز، أن ناديه مانشستر سيتي، يهدف لإنهاء الموسم في الصدارة والاحتفاظ بلقب البريميرليغ.

وقال محرز في تصريحات لموقع مانشستر سيتي: “علينا أن نشرع في العمل، لا نتواجد في صدارة الدوري حاليا، وهذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه”.

وأضاف: “سنلعب مباراة تلو الأخرى، بنفس العزيمة، وهدفنا هو الفوز بلقب آخر”.

وعن منافسي السيتي على اللقب، قال محرز: “هناك الكثير من الفرق القوية في إنجلترا، التي ما تزال بإمكانها الفوز بالدوري، لذا فنحن لا نركز فقط على آرسنال، رغم ما أظهروه من قوة حتى الآن”.

وتابع الدولي الجزائري قائلا: “إذا أردنا الفوز بالدوري يجب أن نكون مستعدين بمجرد أن تستأنف المسابقة”.

وعن المباراة التي تنتظر مانشستر سيتي الأربعاء، أمام ليدز يونايتد، قال محرز: “ليدز يونايتد ناد كبير، ومن الصعب الفوز في ملعبه، لكننا نعرف ما يمكن توقعه منهم، سنكون مستعدين لذلك، وهدفنا الخروج بالنقاط الثلاث”.

ويواجه مانشستر سيتي ليدز يونايتد، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 17، من البريميرليغ.

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