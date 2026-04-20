محرز يبلغ النّهائي الآسيوي

بلغ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه الأهلي السعودي مساء الإثنين، نهائي دور أبطال آسيا للنخبة.
وفاز نادي الأهلي بِهدفَين لِهدف على فريق فيسيل كوبي الياباني في مباراة نصف النهائي، لُعبت أطوارها بِمدينة جدة السعودية.
ولعب محرز أساسيا قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 90+4، و وكان فريقه الأهلي منهزما بِهدف لِصفر انطلاقا من الدقيقة الـ 31، قبل أن يقلب الطاولة على وجه نادي فيسيل كوبي الياباني ويوقّع هدفَي الفوز والتأهّل في الدقيقتَين الـ 62 والـ 70.
وأمضى محرز هدفا أنيقا في الدقيقة الـ 75، لكن حكم الساحة إلجيز تانتشيف من أوزباكستان ألغاه بِداعي التسلّل، بعد أن استشار تقنية الفيديو.

ومن أصل 11 مباراة لِفريق الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، لعب محرز 10 مواجهات، وسجّل 4 أهداف، كما وزّع تمريرتَين حاسمتَين.
ويُجرى النهائي أيضا بِمدينة جدة مساء السبت المقبل، مع الفائز من مواجهة ماتشيدا الياباني وشباب أهلي دبي الإماراتي. علما أن اللقاء الأخير يُلعب هذا الثلاثاء.
وكان رياض محرز وفريقه الأهلي السعودي قد نالا لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي.

