محرز يتألق في قمة الأهلي والهلال (فيديو)

تألق الدولي الجزائري رياض محرز في لقاء قمة الدوري السعودي، بين الأهلي والهلال، والذي انتهى بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وساهم محرز في إدراك ناديه للتعادل في هذه المباراة، بفضل تمريرتي الهدفين الثاني والثالث.

ففي د 87 قدم رياض محرز كرة دقيقة لزميله إيفان توني حولها برأسية إلى شباك بونو.

وبعد 3 دقائق فقط، نفذ محرز ركنية، ووضع الكرة في رأس زميله ديميرال الذي لم يجد صعوبة في تحويلها إلى الشباك، مسجلا هدف التعادل.

ونال رياض محرز إشادة كبيرة من طرف الجماهير، على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل تألقه الكبير، ومساهمته في عودة فريقه وتحقيقه التعادل بعدما كان منهزما بثلاثة أهداف لصفر.