محرز يتألّق في مباراة مثيرة

تألّق النجم الجزائري رياض محرز مساء الأحد، في مباراة فريقه مانشستر سيتي والضيف نادي ليستر سيتي.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (6-3) على منافسه نادي ليستر سيتي، في إطار الجولة الـ 19 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وتميّزت هذه المباراة بِالإثارة والتشويق، حيث سجّل فريق مانشستر سيتي رباعية في ظرف 25 دقيقة فقط، ثم قلّص نادي ليستر سيتي النتيجة إلى (3-4) في مدّة 10 دقائق (من 55 إلى 65). قبل أن يُضيف أشبال المدرب جوسيب غوارديولا هدفَين آخرَين في الدقيقتَين الـ 69 والـ 87.

وسجّل الجناح محرز الهدف الثاني لِفريقه “الأزرق السّماوي” من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 14. كما صنع الهدف الخامس بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 69.

ورفع رياض محرز غلّته إلى 5 أهداف و4 تمريرات حاسمة، بِزيّ فريق مانشستر سيتي في بطولة إنجلترا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 12 هدفا و5 تمريرات حاسمة، بِاحتساب كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وقدّم رياض محرز عروضا فنية عالية المستوى في هذه المباراة، وكان أحد أفضل اللاعبين فوق المستطيل الأخضر.

وبات فريق مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار، يجمع 47 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي ليفربول بِفارق 6 نقاط، لكن الفريق الأخير تنقصه مباراة متأخّرة. ويشغل نادي ليستر سيتي الرّتبة الـ 10 بِرصيد 22 نقطة.