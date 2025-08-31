-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز يتأهّل

علي بهلولي
  • 302
  • 0
محرز يتأهّل
ح.م

حجز اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه الأهلي مساء الأحد، تذكرة المشاركة في ثمن نهائي الكأس السعودية للموسم الجديد.

وفاز نادي الأهلي بِخُماسية نظيفة على فريق العربي من الدرجة الثانية، في مباراة الدور الـ 16.

وشارك الجناح محرز أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 80.

وسيعود رياض محرز بعد هذه المباراة إلى الجزائر، للمشاركة مع المنتخب الوطني في مقابلتَي بوتسوانا وغينيا كوناكري، المقرّر تنظيمهما في الـ 4 والـ 8 من سبتمبر الحالي، لِحساب الجولتَين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

مقالات ذات صلة
لمّا يكون المشرفُ على التقييمِ رديئًا

لمّا يكون المشرفُ على التقييمِ رديئًا

إقالة المدرب مورينيو

إقالة المدرب مورينيو

اتحاد خنشلة يتعاقد مع بن داود

اتحاد خنشلة يتعاقد مع بن داود

العداء الجزائري جمال سجاتي يحتل المرتبة الرابعة في نهائي 800م

العداء الجزائري جمال سجاتي يحتل المرتبة الرابعة في نهائي 800م

هذا ما قاله بيتكوفيتش عن مواجهتي بوتسوانا وغينيا

هذا ما قاله بيتكوفيتش عن مواجهتي بوتسوانا وغينيا

نادي اتحاد بن قردان يدعم صفوفه بعبد الوهاب مغزي بخوش

نادي اتحاد بن قردان يدعم صفوفه بعبد الوهاب مغزي بخوش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد