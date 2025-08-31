محرز يتأهّل

حجز اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه الأهلي مساء الأحد، تذكرة المشاركة في ثمن نهائي الكأس السعودية للموسم الجديد.

وفاز نادي الأهلي بِخُماسية نظيفة على فريق العربي من الدرجة الثانية، في مباراة الدور الـ 16.

وشارك الجناح محرز أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 80.

وسيعود رياض محرز بعد هذه المباراة إلى الجزائر، للمشاركة مع المنتخب الوطني في مقابلتَي بوتسوانا وغينيا كوناكري، المقرّر تنظيمهما في الـ 4 والـ 8 من سبتمبر الحالي، لِحساب الجولتَين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.