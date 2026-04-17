محرز يتأهّل رغم النقص العددي لِفريقه

تأهّل فريق الأهلي السعودي مساء الجمعة، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز فريق الأهلي السعودي بِنتيجة (2-1) على نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، في مباراة ربع النهائي.

وشارك الجناح رياض محرز أساسيا بِزي نادي الأهلي، واسْتُبدل في الدقيقة الـ 72.

وطرد حكم الساحة الأردني أدهم المخادمة مدافع الأهلي علي مجرشي في الدقيقة الـ 37، وحينها كان ممثّل الكرة الماليزية متقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

ورغم النقص العددي، تمكّن زملاء محرز من تسجيل هدفَين في الدقيقتَين الـ 45+3 والـ 54، والفوز، وحجز بطاقة المربّع الذّهبي.

وفي محطة نصف النهائي مساء الإثنين المقبل، يلعب محرز وفريقه الأهلي مع نادي فيسيل كوبي الياباني، الذي اجتاز عقبة فريق السد القطري مساء الخميس.

ووفقا للوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تُجرى المقابلات من محطة ربع النهائي إلى المباراة الختامية، بِمدينة جدة السعودية.