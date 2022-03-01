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رياضة

محرز يتأهّل ويُوقّع الهدف رقم “19”

علي بهلولي
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محرز يتأهّل ويُوقّع الهدف رقم “19”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الثلاثاء، في تأهّل فريقه مانشستر سيتي للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس إنجلترا.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (0-2) على نادي بيتربوره، الذي ينتمي إلى الدرجة الثانية. بِرسم ثمن نهائي مسابقة كأس إنجلترا.

وسجّل الجناح محرز الهدف الأوّل في الدقيقة الـ 60، لِيرفع غلّته إلى 3 أهداف بِزيّ فريق “الأزرق السّماوي”، في كأس إنجلترا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 19 هدفا و6 تمريرات حاسمة، بِاحتساب كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

ويلعب رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مباراة ربع نهائي كأس إنجلترا، في الـ 19 من مارس الحالي.

وفي تركيا، وبِرسم ربع نهائي منافسة الكأس المحلّية، أُقصي فريق أنطاليا سبور بعد خسارته بِثنائية نظيفة أمام نادي طرابزن سبور.

ودخل المهاجم الجزائري حسام الدين غشة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 58، وحينها كان فريقه أنطاليا سبور مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

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