محرز يتجاوز ماجر في الغزارة التهديفية الأوروبية

بات النجم رياض محرز مساء الثلاثاء، أغزر اللاعبين الجزائريين تهديفا في المنافسة الشهيرة رابطة أبطال أوروبا لِكرة القدم.

وسجّل الجناح محرز ثنائية لِمصلحة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام المضيف نادي بروج البلجيكي، مساء الثلاثاء. فرفع غلّته إلى 13 هدفا منذ أن بدأ يُشارك في رابطة أبطال أوروبا موسم 2016-2017، مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي. وفقا لِإحصائيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتجاوز محرز رقم مواطنه رابح ماجر، الذي كان يحوز رصيد 11 هدفا مع نادي بورتو البرتغالي في أواخر الثمانينيات.

ويتموقع في المركز الثالث المهاجم العربي هلال سوداني، بِحصيلة 10 أهداف مع نادي دينامو زغرب الكرواتي، الذي تقمّص ألوانه ما بين صيفَي 2013 و2018.