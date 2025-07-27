-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز يتحدّث عمّا حدث له صيف 2016

علي بهلولي
  • 56
  • 0
محرز يتحدّث عمّا حدث له صيف 2016
الأرشيف
رياض محرز بِزيّ نادي ليستر سيتي.

تحدّث النجم الجزائري رياض محرز عن صيف عام 2016، فترة توهّجه عالميا.

وشهد التاريخ المذكور أعلاه مساهمة الجناح محرز بِقوّة في إحراز فريق ليستر سيتي لقب بطولة إنجلترا، ضمن أمر غير مسبوق لِنادي “الثعالب”. ونيل الدولي الجزائري جائزة أحسن لاعب محترف في “البريمرليغ”.

وقال محرز إن ناديَين عملاقَين طلبا خدماته في صيف 2016، وهما فريق أرسنال الإنجليزي بِالدرجة الأولى، وريال مدريد الإسباني في المقام الثاني.

وأضاف في أحدث تسجيل صوتي أن إدارة نادي ليستر سيتي قامت بـ “تكبيله” منعا لِرحيله، وأيضا إصرارا على الاستثمار في النجاح المدوّي لِمحرز وإنعاش الخزينة بِموارد مالية خرافية.

وأوضح قائد “محاربي الصحراء” بِهذا الشأن، أن إدارة نادي ليستر سيتي كانت تُطالب حينها بِمبلغ لا يقلّ عن 60 مليون أورو. مضيفا أنها اقترحت عليه تمديد العقد (كانت النهاية تُشير إلى صيف 2018)، وإدراج بند ينص على دفع أحد الطرفَين مبلغ 25 مليون أورو إن أراد فسخ العقد قبل الآوان. وهنا قال محرز إنه رفض المقترح.

مقالات ذات صلة
الصعوبات المالية وشح الأسماء تختزل الأهداف القارية لعب البطولة فقط

الصعوبات المالية وشح الأسماء تختزل الأهداف القارية لعب البطولة فقط

ياسين تيطراوي يسجل بداية موفقة مع شارلوروا البلجيكي

ياسين تيطراوي يسجل بداية موفقة مع شارلوروا البلجيكي

بِالفيديو: أوّل هدف لـ “غويري” في التحضيرات الصيفية

بِالفيديو: أوّل هدف لـ “غويري” في التحضيرات الصيفية

زروقي قد يُزامل رونالدو

زروقي قد يُزامل رونالدو

اختتام المقياس الأول لنيل شهادة التدريب “كاف – أ”

اختتام المقياس الأول لنيل شهادة التدريب “كاف – أ”

بوقرة يضاعف العمل التكتيكي والتشكيلة الأساسية بدأت تتضح

بوقرة يضاعف العمل التكتيكي والتشكيلة الأساسية بدأت تتضح

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد