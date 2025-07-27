محرز يتحدّث عمّا حدث له صيف 2016

تحدّث النجم الجزائري رياض محرز عن صيف عام 2016، فترة توهّجه عالميا.

وشهد التاريخ المذكور أعلاه مساهمة الجناح محرز بِقوّة في إحراز فريق ليستر سيتي لقب بطولة إنجلترا، ضمن أمر غير مسبوق لِنادي “الثعالب”. ونيل الدولي الجزائري جائزة أحسن لاعب محترف في “البريمرليغ”.

وقال محرز إن ناديَين عملاقَين طلبا خدماته في صيف 2016، وهما فريق أرسنال الإنجليزي بِالدرجة الأولى، وريال مدريد الإسباني في المقام الثاني.

وأضاف في أحدث تسجيل صوتي أن إدارة نادي ليستر سيتي قامت بـ “تكبيله” منعا لِرحيله، وأيضا إصرارا على الاستثمار في النجاح المدوّي لِمحرز وإنعاش الخزينة بِموارد مالية خرافية.

وأوضح قائد “محاربي الصحراء” بِهذا الشأن، أن إدارة نادي ليستر سيتي كانت تُطالب حينها بِمبلغ لا يقلّ عن 60 مليون أورو. مضيفا أنها اقترحت عليه تمديد العقد (كانت النهاية تُشير إلى صيف 2018)، وإدراج بند ينص على دفع أحد الطرفَين مبلغ 25 مليون أورو إن أراد فسخ العقد قبل الآوان. وهنا قال محرز إنه رفض المقترح.