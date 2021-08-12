محرز يتحدّث عن الموسم الكروي الجديد في إنجلترا

تحدّث النجم الجزائري رياض محرز، الخميس، عن وضعيته، وفريقه مانشستر سيتي، والموسم الكروي الجديد في إنجلترا.

وينطلق الجناح رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي عصر الأحد المقبل، في رحلة الدّفاع عن لقب بطولة إنجلترا، بِمواجهة قوية أمام المضيف نادي توتنهام.

وقال محرز إنه باقٍ في فريق مانشستر سيتي، لِأن مسؤولي النادي والمدرب يُؤمنون بِأنه لاعب يملك ذهنية قوية، ومُناسب لِتحقيق أهداف النادي. عِلما أن مدّة عقد الدولي الجزائري تنقضي في صيف 2023.

وأضاف في تصريحات نشرتها الصحافة البريطانية، الخميس، أن المدرب جوسيب غوارديولا يطلب الكثير من اللاعبين، ولا يُحبّ الاستخفاف بِالمنافسات والأندية المُشاركة.

وعن الموسم الكروي الجديد، توقع محرز أن تكون المنافسة شرسة على لقب “البريمرليغ”، وعدّد أسماء الأندية المُرشّحة لِإحراز اللقب في: تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام وليستر سيتي.

غير أن محرز استطرد، وشدّد على أن فريقه مانشستر سيتي على أتمّ الاستعداد للاحتفاظ بِلقب البطولة الإنجليزية. وأنه يحترم النوادي المُنافسة، لكن لا يخشاها.

وبِاستثناء أرسنال الذي شغل المركز الثامن، والرّتبة السابعة لِتوتنهام، في لائحة ترتيب بطولة إنجلترا للموسم الماضي، تموقعت الأندية الأخرى في المراتب الخمسة الأولى للجدول.

وبِخصوص منافسة رابطة أبطال أوروبا، قال محرز إن بلوغ نهائي النسخة الماضية – وهو أمر غير مسبوق لِنادي “الأزرق السّماوي” – خدمهم كثيرا، خاصة من الناحية المعنوية، وسيُفيدهم كثيرا في طبعة 2021-2022. التي أكد الدولي الجزائري بِشأنها أن مانشستر سيتي سيُواصل المطاردة لِنيل لقبها “الهارب”.