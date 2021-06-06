محرز يتحدّث عن سوق الانتقالات وفلسطين

قال النجم الجزائري رياض محرز سهرة الأحد، إن مغامرته الكروية الاحترافية ستتواصل مع فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه محرز، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري أمام مالي، في مباراة ودّية احتضنها ملعب البليدة.

وأوضح رياض محرز أنه مرتاح في فريق مانشستر سيتي، ولا يوجد ما يُحرّضه على تغيير الوجهة هذه الصائفة.

ويرتبط الجناح محرز (30 سنة) مع نادي “الأزرق السّماوي” بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قد زعمت مساء الـ 28 من ماي الماضي، بِأن إدارة نادي مانشستر سيتي تستعدّ هذه الصائفة لِتسريح 4 لاعبين كبار، بينهم محرز.

وعن عدم تمكّن مانشستر سيتي من نيل لقب رابطة أبطال أوروبا، قال محرز إن فريقه قدّم أفضل العروض الفنية، ولم يتهاون في حصد الكأس القارية. وأضاف أنه يُؤمن بِالقضاء والقدر، وأن الله أراد له شيئا آخر.

وعن تضامنه مع الشعب الفلسطيني البريء والأعزال الذي يئنّ تحت وطأة المحتلّ الصهيوني النّذل، قال محرز إنه تأثّر نفسيا بِمعاناة الفلسطينيين، وحاول التخفيف عنهم نسبيا، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه القضية الإنسانية العادلة.

واختتم رياض محرز تصريحاته، قائلا إنه يسعى جاهدا ودائما لِإسعاد الجمهور الجزائري، وسيستمرّ على هذا النّسق حتى اعتزال كرة القدم.

وبِتسجيله الهدف الوحيد في مرمى مالي، رفع رياض محرز غلّته إلى 20 هدفا في تاريخ مشاركاته مع المنتخب الوطني الجزائري.

وعادل رياض محرز رقم النجم السابق تاج بن صاولة، وبات الثنائي يتموقعان في المركز السابع، ضمن لائحة ترتيب أفضل الهدّافين في تاريخ المنتخب الوطني الجزائري، التي يتصدّرها عبد الحفيظ تاسفاوت بِرصيد 36 هدفا.