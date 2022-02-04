محرز يتحدّث عن عودته

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عن عودته إلى فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد غياب اضطراري دام أكثر من شهر.

وكان الجناح محرز قد غادر مقرّ نادي مانشستر سيتي في مطلع جانفي الماضي، والتحق بِالمنتخب الوطني الجزائري للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وعاد رياض محرز إلى أجواء التدريبات مع زملائه في فريق “الأزرق السّماوي”، الإثنين الماضي.

وقال محرز إن هذا الغياب سمح له بِإعادة شحنة بطارياته، استعدادا للاستحقاقات الرّسمية التي تنتظر النادي.

ولم يلعب قائد “الخضر” أيّ لقاء رسمي مع مانشستر سيتي منذ الفاتح من جانفي الماضي، حينما شارك أساسيا في مباراة “البريمرليغ” ضد المضيف أرسنال، وسجّل هدفا، مُساهما في فوز فريقه بِنتيجة (1-2).

وأضاف في تصريحات لِموقع ناديه الإنجليزي نشرها، الجمعة، أن نيله جائزة أحسن لاعب في الفريق لِفترة شهر ديسمبر الماضي، أمر مستحقّ، وسيُحفّزه معنويا لِبذل المزيد من المجهودات، تحقيقا لِأهداف مانشستر سيتي في بقية منافسات الموسم الحالي.

ويتأهّب محرز للعودة إلى الميادين الإنجليزية عصر هذا السبت، حينما يتبارى فريقه مانشستر سيتي مع نادي فولهام، بِرسم الدور الـ 16 من عمر منافسة الكأس المحلية.

وفضلا عن هذه المسابقة، تنتظر رياض محرز 15 مباراة في البطولة، عِلما أن فريقه يتصدّر لائحة الترتيب، متقدّما بِفارق 9 نقاط عن المطارد ليفربول، لكن النادي الأخير تنقصه مباراة متأخّرة. كما يُواجه رجال المدرب جوسيب غوارديولا في الـ 15 من فيفري الحالي والـ 6 من مارس المقبل، نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في إطار الدور ثمن النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.