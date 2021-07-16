محرز يتحدّث عن مستقبله ومشوار “الخضر”

تحدّث النّجم الجزائري رياض محرز عن عدّة جوانب، لها صلة بِمشواره الكروي الاحترافي على مستوى الأندية، وأيضا المنتخب الوطني.

جاء ذلك في أحدث ظهور لِرياض محرز عبر قناة إلكترونية في الشبكة العنكبوتية.

وهكذا وفي سؤال عن تغيير الأجواء هذه الصائفة، قال محرز: “لا أرى وجهة أعلى من الفريق الذي ألعب له حاليا (مانشستر سيتي). أُحبّ البطولة والكرة الإنجليزيتَين، ولا أُريد الرّحيل. مازالت أتطلّع إلى حصد ألقاب وكؤوس أخرى مع مانشستر سيتي”.

وأضاف قائد المنتخب الوطني الجزائري: “عندما تجد أن المدرب (غوارديولا) يُريد بقاءَك، فهذا أمر مُمتع. صحيح أن التأقلم في السيتي لم يكن سهلا، لكن الأمور تحسّنت كثيرا، وصارت الأجواء مُنعشة”.

ويرتبط الجناح رياض محرز (30 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.

وفي سؤال آخر عن “محاربي الصحراء”، واحتمال تراجع المستوى الفني والحصيلة الإيجابية، بعد نيل كأس أمم إفريقيا 2019 وخوض 27 مباراة دولية مُتتالية بِلا خسارة، مثلما يحدث – عادة – في بيت المنتخبات الحائزة على التتويجات الكبيرة. قال محرز إنه مُعجب بِتجربة نجم التنس الإسباني رافائيل نادال.

وأوضح محرز أن نادال يأتي إلى كل منافسة بِهدف واحد، وهو التتويج بِالكأس. ولا يعبأ بِقوّة المنافسين أو الإصابات أو الإجهاد أو الملل النّاجم عن “التّخمة” (كثرة التتويجات) وغياب الحافز. واستدلّ بِحيازة نادال 13 لقبا في الدورة الدولية الشهيرة “رولان غاروس”، ورغبته في المزيد!

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد صرّح في ظهور إعلامي سابق، بِأنه يعي جيّدا أمر “المرض” الذي يُصيب المنتخبات التي تحصد التتويجات، وأنه يجتهد لِتدريب لاعبيه نفسيا تفاديا لِهذا المطبّ.

وسبق لِقطار “الخضر” أن انحرف عن السكّة، بعد منافسة كأس العالم في نسختَي 2010 و2014.