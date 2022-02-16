محرز يتحدّث عن مواجهتَي الكاميرون

تحدّث قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز سهرة الثلاثاء، عن المقابلتَين الحاسمتَين أمام الكاميرون.

ويُواجه “محاربو الصحراء” منتخب الكاميرون مرّتَين أواخر مارس المقبل، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وردّ الجناح محرز على أسئلة الإعلاميين، بعد مساهمته في فوز ثقيل لِفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي على المضيف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في منافسة رابطة أبطال أوروبا. وكان أحدها فحواه تقييمه لِحصيلة “الخضر” في كأس أمم إفريقيا 2022، ونظرته إلى المواجهتَين المقبلتَين أمام الكاميرون.

وقال محرز بِاقتضاب: “في عالم كرة القدم، وبعد أيّ فوز، يجب التفكير بِسرعة في المحطّة المقبلة، مثلما هو الأمر لمّا تنهزم. سنُواجه الكاميرونيين في مارس القادم، وعلينا تأدية المهمّة كما ينبغي”.

وسجّل محرز سهرة الثلاثاء الهدف رقم “17” لِفريقه مانشستر سيتي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم. لكنه “صام” عن هزّ الشباك في المقابلات الأربع الأخيرة للمنتخب الوطني الجزائري.

وفي سؤال آخر فحواه إن كان فريق مانشستر سيتي قد كشّر عن أنيابه لِإحراز كأس رابطة أبطال أوروبا للموسم الحالي، وذلك بعد خماسية لشبونة في ذهاب ثمن النهائي، ردّ محرز: “لا، الطريق مازال طويلا أمام فريقنا مانشستر سيتي. أعتقد أن باريس سان جيرمان هو المرشّح لِنيل اللقب القاري”. عِلما أن السؤال طرحه على الدولي الجزائري إعلامي فرنسي، الذي أخبره بِفوز “البي آس جي” على ريال مدريد الإسباني بِهدف لِصفر.

ويكون رياض محرز قد تفادى الضّغط، وألقى العبءَ النفسي على نادي باريس سان جيرمان. كما أن تعب مباراة السبورتينغ، وكثرة أسئلة الإعلاميين، أمر جعل جناح “السيتي” لا يهتمّ بِهُوِّية المنافس المدريدي العملاق. ذلك أن ترشيحه لِتتويج مُمثّل الكرة الفرنسية بِكأس رابطة أبطال أوروبا، مرادف بِالضرورة وفي المقام الأوّل لِإقصاء الريال.