محرز يتحدّث عن نهائي رابطة أبطال أوروبا

يُجرى السبت المقبل

تحدّث النجم الجزائري رياض محرز مساء الثلاثاء، عن نهائي رابطة أبطال أوروبا الذي ينتظر فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتُجرى هذه المباراة الواعدة ضد نادي تشيلسي الإنجليزي، بِمدينة بورتو البرتغالية مساء السبت المقبل.

وقال رياض محرز إن مواجهة فريق دورتموند الألماني، كانت بِمثابة المنعرج الخطير لِناديه مانشستر سيتي. وأن الفوز بِهذا “النزال” منح زملاءه دفعا معنويا قويا للذهاب بعيدا في سباق رابطة أبطال أوروبا.

وأشار محرز إلى مواجهة العودة أمام دورتموند بِرسم ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، مُوضّحا في تصريحات نقلتها عدّة صحف بريطانية بينها “الإكسبريس”، الثلاثاء: “أثبت فريقنا في هذه المباراة أنه يملك شخصية قوية، وله طابع خاص يُميّزه عن بقية النوادي. أعتقد أن هدفي من ركلة جزاء كان له وقع إيجابي، وأيضا هدف زميلي فيل فودن. لعبنا بِهدوء ودون قلق يُذكر، وحصدنا تأشيرة التأهّل”.

وحقّق أشبال المدرب جوسيب غوارديولا فوزا “صغيرا” بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي بوروسيا دورتموند. وفي لقاء العودة بِألمانيا، أضاف محرز وزملاؤه انتصارا آخر بِالنتيجة ذاتها.

وعن مُنافسهم في النهائي القارّي نادي تشيلسي الإنجليزي، قال قائد “محاربي الصحراء” إن فريقه يعرف “البلوز” جيّدا، كما أن نادي تشيلسي يحوز معلومات قيّمة عن “الأزرق السمّاوي”. وبِالتالي ستكون المواجهة بِأوراق مكشوفة، وبِتنافس ندّي، على حدّ قول محرز.

وبِشأن مفتاح التتويج بِكأس رابطة أبطال أوروبا، اشترط محرز أن يمتاز فريقه مانشستر سيتي بِالقوّة الدفاعية، والبراعة في هزّ شباك المُنافس تشيلسي.

واختتم محرز تصريحاته، يقول إن فريقه مانشستر سيتي يستحق نيل كأس رابطة أبطال أوروبا. ووصف بلوغ هذه الغاية بِالأمر “المُذهل”.

ومعلوم أنه قبل نسخة 2020-2021، كان بلوغ مانشستر سيتي نصف نهائي طبعة 2015-2016، أفضل حصيلة للنادي الإنجليزي في رابطة أبطال أوروبا. عكس المنافس تشيلسي الذي تذوّق حلاوة كأس موسم 2011-2012، ونشّط نهائي 2007-2008.

وساهم رياض محرز بِقسط وافر في بلوغ مانشستر سيتي نهائي رابطة أبطال أوروبا، حيث سجّل 4 أهداف، ووزّع تمريرتَين حاسمتَين. بعد أن شارك في 8 مقابلات أساسيا، وغاب عن مواجهة واحدة، من أصل 12 لقاءً خاضه نادي “الأزرق السّماوي”.