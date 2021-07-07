محرز يتراجع إلى المركز الثاني كأغلى لاعب عربي

بعد انضمام حكيمي إلى "البياسجي"

تراجع الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشيستر سيتي الإنجليزي، إلى المركز الثاني كأغلى لاعب عربي، وهذا بعد انضمام أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع الظهير المغربي، أشرف حكيمي، قادما من صفوف إنتر الإيطالي، مقابل 70 مليون يورو، وبعقد يمتد إلى صيف 2026.

وأصبح بذلك ابن الـ 22 عامًا، أغلى صفقة انتقال لاعب عربي في التاريخ، متفوقا على رياض محرز ومحمد صلاح، مع العلم أن صفقة انضمام النجم الجزائري إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 من ليستر سيتي بلغت قيمتها 67.80 مليون يورو، في وقت كلفت صفقة المصري محمد صلاح إدارة ليفربول الإنجليزي 42 مليون يورو بعد ضمه في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين عرب عبر التاريخ على النحو التالي:

1- المغربي أشرف حكيمي

انضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو.

2- الجزائري رياض محرز

انتقل محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 مقابل نحو 67 مليون يورو.

3- المصري محمد صلاح

كلفت صفقة التعاقد مع صلاح من روما في صيف 2017، خزائن ليفربول 42 مليون يورو.

4- المغربي حكيم زياش

دفع نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 40 مليون يورو، للتعاقد مع صانع الألعاب المغربي قادما من صفوف أجاكس أمستردام الهولندي.

6- الجزائري إسلام سليماني

وقع المهاجم الدولي الجزائري لنادي ليستر سيتي، في صيف 2016 قادما من سبورتينغ لشبونة، مقابل 31 مليون يورو.

7- المغربي مهدي بن عطية

انضم المدافع الدولي المغربي السابق لنادي بايرن ميونخ في صيف عام 2014 قادما من روما الإيطالي، مقابل 28 مليون يورو.

8- الجزائري سعيد بن رحمة

أعلن نادي وست هام، تعاقده مع سعيد بن رحمة في جانفي 2021 من فريق برينتفورد، مقابل 23 مليون يورو.

9 – التونسي أيمن عبد النور

في صيف 2015، تعاقد فالنسيا مع المدافع التونسي أيمن عبد النور مقابل 22 مليون يورو، قادما من موناكو.

10- المغربي يوسف النصيري

انتقل النصيري إلى إشبيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020 قادما من ليغانيس، مقابل 20 مليون يورو.