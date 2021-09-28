محرز يتصدر بـ400 مليون يوميا.. براهيمي الثاني وبن سبعيني بفضل “البوندسليغا”

قائمة اللاعبين الجزائريين الأعلى دخلا

قيمة اللاعبين الجزائريين ارتفعت منذ التتويج بـ”كان 2019″

يبقى الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي المتصدر رقم 1 لمختلف القوائم التصنيفية للاعبين الجزائريين وفي مختلف المجالات، ليؤكد تربعه على عرش النجومية في الجزائر جماهيرية ولعبا وحتى دخلا، وبفوارق كبيرة عن باقي زملائه الآخرين، ويصنف نجم ليستر سيتي السابق في خانة اللاعب الجزائري صاحب أعلى راتب شهري بين اللاعبين الجزائريين، والذين يتوزعون على مختلف الدوريات الأوروبية والخليجية.

ويتصدر رياض محرز نجم مانشستر سيتي الانجليزي قائمة اللاعبين الجزائريين الأعلى دخلا، حيث يتحصل على راتب شهري يقدر بـ604000 يورو شهريا، أي أزيد من 7 ملايين يورو سنويا، وبعملية حسابية بسيطة فإن نجم ليستر سيتي يتقاضي 20 ألف يورو يوميا أي نحو 400 مليون سنتيم، وهو راتب خيالي بالنسبة للاعبين الجزائريين اعتمادا على المعايير المحلية في الجزائر، في حين فإن الأرقام التي نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية مؤخرا، تشير إلى النجم الجزائري في الترتيب التاسع بالنسبة للاعبي مانشستر سيتي الأعلى دخلا، وكان محرز مرشحا الصيف الماضي لتجديد عقده مع النادي السماوي عطفا على المستويات التي قدمها الموسم الماضي، وكان يستعد للتفاوض على راتب سنوي أعلى ما يجعله يعزز أرقامه بشكل كبير جدّا، وهو الفرضية القائمة حتى أن غوارديولا لا يعتمد عليه أساسيا حاليا.

ويعيش محرز حياة ترف وبذخ تشبه حياة نجوم السينما والفن، من خلال السفر على متن طائرات خاصة وقضاء العطل السنوية في أفخم الفنادق والمناطق المخصصة للنجوم الكبار، فضلا عن الخروج لتناول وجبات العشاء في أفخم الفنادق البريطانية المحاصرة من قبل “البابارازي”، الذين دائما ما يلتقطون صورا للنجم الجزائري رفقة خطيبته تايلور، شبيه بتلك التي يلتقطونها لأكبر ممثلي السينما في العالم، بعد أن انضم اللاعب الجزائري غلى هذه الفئة من النجوم بفضل لعبه في أغلى دوري في العالم.

وجاء ياسين براهيمي نجم نادي الريان القطري في المركز الثاني، رغم أنه يلعب خارج أوروبا، ويتحصل نجم بورتو البرتغالي السابق على راتب شهري يقدر بـ468000 ألف يورو، أي ما يقدر بأزيد من 5.6 مليون يورو سنويا، وكان براهيمي خرج في الآونة الأخيرة من حسابات الناخب الوطني، جمال بلماضي، بسبب تراجع مستوياته الفنية مقارنة بمنافسيه الآخرين في منصبه، وعلى رأسهم يوسف بلايلي نجم نادي قطر، لكن نجم الريان تفوق على جميع نجوم “الخضر” الآخرين من ناحية المداخيل، كما يأتي سفيان فيغولي نجم نادي غالاتسراي التركي ثالثا في ترتيب اللاعبين الجزائريين الأعلى دخلا، حيث يتحصل على راتب شهري يقدر بـ317000 ألف يورو، أي نحو 3.8 ملايين يورو سنويا، دون احتساب المكافآت والمحفزات المدونة في عقده، وكان فيغولي دخل في صراع مع إدارة فريقه الصيف الماضي ورفض الرحيل عن النادي، بسبب رغبته في الاحتفاظ بالامتيازات المالية التي يحصل عليها حاليا، والتي لن يحصل عليها في أي ناد آخر بسبب تداعيات جائحة كورونا وتقدمه في السّن، خاصة أنه تبقى في عقده عام واحد ينتهي شهر جوان عام 2022.

من جهته، نجح رامي بن سبعيني في الحصول على راتب جيّد بانتقاله للعب في الدوري الألماني من بوابة نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني صيف عام 2019، ويتحصل خريج أكاديمية نادي بارادو على راتب شهري يقدر بـ299000 ألف يورو، أي أزيد من 3.5 مليون يورو بقليل سنويا، ويعد راتب بن سبعيني رقما فلكيا بالنسبة للاعب جزائري تخرج من الدوري الجزائري، وهو الذي كان يحصل على راتب شهري متواضع وبالعملة الجزائرية، كما أنه لم يكن يتجاوز عتبة الـ100 ألف يورو عندما كان يلعب في الدوري الفرنسي سواء مع ناديي مونبولييه أو نادي رين، أما صاحب المركز الخامس في التصنيف هو إسلام سليماني نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي يتقاضى 250 ألف يورو شهريا أي 3 ملايين يورو سنويا، ونجح سليماني في الحصول على هذا الراتب الضخم في الدوري الفرنسي لأنه جاء من الدوري الانجليزي الممتاز ومن ليستر سيتي، الذي كان منحه راتبا كبيرا عندما ضمه من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وكان سليماني رفض عدة عروض العام الماضي وحتى خلال الميركاتو الصيفي الفائت، بسبب عدم قدرة الأندية التي تفاوضت معه على الاستجابة لمتطلباته المالية الكبيرة، وهي التي تأثرت بمخلفات جائحة “كوفيد 19”.

يجدر الذكر، أن القائمة عشرة اللاعبين الأفضل دخلا، تضم أيضا لاعبين آخرين، على رأسهم بغداد بونجاح نجم نادي السد القطري، ويوسف بلايلي نجم نادي قطر القطري وسعيد بن رحمة نجم نادي وست هام الانجليزي، فضلا عن آندي ديلور نجم نادي نيس الفرنسي.