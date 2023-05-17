محرز يتضامن مع إسماعيل بن ناصر

وجه الدولي الجزائري رياض محرز، رسالة تضامن لزميله إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

ونشر محرز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” انستغرام” صورة للاعب إسماعيل بن ناصر، بقميص فريقه “ميلان”، وعلق عليها: “شفاك الله يا أخي”.

وخضع بن ناصر الثلاثاء لعملية جراحية ناجحة، على مستوى الركبة بمدينة ليون الفرنسية.

و سيحتاج بن ناصر لفترة لا تقل عن 6 أشهر، من أجل التعافي، وهو ما يعني غيابه عن فترة التحضيرات للموسم المقبل.