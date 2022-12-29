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رياضة

محرز يتعاطف مع أسرة “بيليه”

الشروق الرياضي
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محرز يتعاطف مع أسرة “بيليه”
ح.م
الرّاحل بيليه

تعاطف قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز سهرة الخميس، مع أسرة أسطورة الكرة البرازيلية والرّاحل بيليه.

وغادر البرازيلي بيليه هذا العالم مساء الخميس، بعد مرض ألمّ به.

وفضّل اللاعب الجزائري نشر ثلاث أيقونات إلكترونية ترمز إلى التعاطف، بديلا لِكتابة تعزية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأرفق جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي التعاطفَ، بِاقتباس تغريدة من صفحة أسطورة الكرة البرازيلية في موقع “تويتر”، يُشرفها عليها بعد وفاته مكتبه للإعلام.

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