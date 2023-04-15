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رياضة

محرز يتعاطف مع فريقه السّابق

علي بهلولي
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محرز يتعاطف مع فريقه السّابق
الأرشيف
رياض محرز يحتفل مع زملائه في فريق ليستر سيتي بِنيل لقب بطولة إنجلترا نسخة 2015-2016.

تعاطف النّجم الجزائري رياض محرز، السبت، مع فريقه السابق ليستر سيتي المُهدّد بِالنّزول إلى القسم الثاني الإنجليزي.

وشارك الجناح محرز أساسيا في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام الزّائر ليستر سيتي، لِحساب الجولة الـ 31 من عمر منافسة “البريمرليغ”، وخاض كامل أطوارها.

وفاز رجال المدرب جوسيب غوارديولا في هذه المباراة، بِنتيجة (3-1).

وكتب قائد “مُحاربي الصّحراء” بعد نهاية المباراة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ثلاث نقاط مهمّة حصدناها اليوم. تركيزنا الآن مُنصبّ على المباراة المُقبلة. على الصّعيد الشخصي، أتمنّى أفضل حصيلة مُمكنة لِفريق ليستر سيتي. تستطيع (مُخاطبا لاعبي ناديه السابق) فعل ذلك”.

ويتموقع فريق ليستر سيتي في الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِرصيد 25 نقطة، قبل 7 جولات عن إسدال الستّار. مُتخلّفا عن صاحب المركز الـ 17 نادي إيفرتون بِفارق نُقطتَين. عِلما أن النزول إلى القسم الثاني يشمل أندية المراتب الثلاث الأخيرة.

ويمرّ فريق “الثعالب” بِأسوأ موسمه، منذ التحاقه بِحظيرة النّخبة في نهاية موسم 2013-2014.

وارتدى محرز زيّ نادي ليستر سيتي ما بين جانفي 2014 وصيف 2018. وهو الفريق الذي منحه صفة “اللاعب العالمي”.

وفي أعلى الهرم، قلّص رياض محرز وزملاؤه في فريق مانشستر سيتي الفارق بينهم وبين الرّائد نادي أرسنال إلى 3 نقاط فقط. ما يُنعش فرص الاحتفاظ بِلقب “البريمرليغ”.

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