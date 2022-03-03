محرز يتعرّف على منافسه

تعرّف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الخميس، على منافس فريقه مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي لِمنافسة كأس إنجلترا.

جاء ذلك بعد أن سحب اتحاد الكرة الإنجليزي القرعة، التي شارك فيها الناخب الوطني جاريث ساوثغايت.

وهكذا سيُواجه فريق مانشستر سيتي المُنافس نادي ساوثهامبتون، بِميدان هذا الفريق الأخير، في الـ 19 من مارس الحالي.

وكان فريق “الأزرق السّماوي” قد اجتاز عقبة نادي بيتربوره في الدور ثمن النهائي، مع تألّق الجناح محرز بِتسجيله هدفا. بينما تأهّل فريق ساوثهامبتون بِالتفوّق على نادي وست هام، ومهاجمه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

وسبق لِفريق المدرب جوسيب غوارديولا إحراز كأس إنجلترا 6 مرّات، آخرها عام 2019. بينما تذوّق نادي ساوثهامبتون حلاوة الكأس مرّة واحدة عام 1976.

وفي بطولة إنجلترا للموسم الحالي، تعادل الفريقان ذهابا (0-0) بِملعب مانشستر سيتي، وإيابا (1-1) بِميدان ساوثهامبتون. مع مشاركة محرز بديلا في اللقاء الأوّل، وغيابه عن المواجهة الأخيرة التي تزامنت مع “كان” الكاميرون 2022.

وفضلا عن نادي مانشستر سيتي، يضمّ مضمار كأس إنجلترا فريقَين قوّيَين وهما: ليفربول وتشيلسي.