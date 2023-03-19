محرز يتعرّف على مُنافسه في كأس إنجلترا

تعرّف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مساء الأحد، على مُنافس فريقه مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس إنجلترا.

وقام اتحاد الكرة الإنجليزي بِسحب القرعة، بعد انتهاء كلّ مقابلات ربع النهائي مساء الأحد.

وهكذا سيلعب فريق مانشستر سيتي مع نادي شفيلد يونايتد، وصيف بطولة القسم الثاني الإنجليزي.

وبِخصوص المباراة الأخرى، فستجمع بين فريق مانشستر يونايتد والمُنافس نادي برايتون.

وتُجرى مقابلتا نصف نهائي كأس إنجلترا في الـ 22 والـ 23 من أفريل المقبل، بينما بُرمج النهائي في الـ 3 من جوان القادم.

وسبق لِمحرز مرّة واحدة تذوّق حلاوة كأس إنجلترا، وذلك مع فريق مانشستر سيتي في موسم 2018-2019. بينما حصد هذا النادي في تاريخ المنافسة 6 كؤوس.