محرز يتفاعل بطريقته الخاصة مع بلوغ شبان “الجزائر” النهائي

تفاعل النجم الجزائري رياض محرز بطريقته الخاصة بعد تأهل شبان “الخضر” على حساب المنتخب التونسي في نصف نهائي كأس العرب.

ونشر نجم “السيتي” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة له، بعد تأهل شبان “الخضر”، حيث يتوسط النجم الجزائري، التونسي حاتم بن عرفة الذي يقف على يساره، وجزائري يقف على يمينه، ودون أدنى شك فإن رياض محرز المعروف بروحه الرياضية الكبيرة، وتقديره للمنتخبات الشقيقة، أراد أن يمرر رسالة مفادها أن الجزائر وتونس إخوة مهما كان اسم الغالب أو المغلوب.

للإشارة فإن تألق شبان الجزائر في الكأس العربية وبلوغهم النهائي، لم يمر دون أن يلفت انتباه عدد من لاعبي المنتخب الأول، ومن بينهم سفيان فيغولي، الذي يبقى السباق دائما للتفاعل والإشادة بمنتخبات الفئات الصغرى لـ”الخضر” عند كل تألق، أو خلال الاستعداد لمختلف المنافسات.