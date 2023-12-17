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رياضة

محرز يتفوق على رونالدو وبن زيمة

طارق.ب
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محرز يتفوق على رونالدو وبن زيمة

تفوق الدولي الجزائري رياض محرز، على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي، كريم بن زيمة، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، ضمن جوائز “غلوب سوكر” خلال سنة 2023، إلى جانب كل من السعودي سالم الدوسري والحارس المصري محمد الشناوي.

وبعد 5 أيام فقط، عن إعلان حساب “غلوب سوكر” عن القائمة النهائية للمرشحين، نجح محرز في كسب تصويت الجماهير وأزاح رونالدو من صدارة الترشيحات، حيث يتصدر محرز، ترتيب أفضل لاعب في الشرق الأوسط، بـ 48% من نسبة الأصوات. مقابل 35.9% للبرتغالي رونالدو.

بينما يأتي الحارس المصري، الشناوي ثالثا بـ 13.2% متبوعا بالسعودي سالم الدوسري بـ 2.8% وأخيرا الفرنسي بن زيمة، بنسبة 0.1%.

وشكل التصويت الكبير على نجم الخضر ردا على إقصاء “الكاف” لنجم الخضر من سباق ترشيحات أفضل لاعب في القارة الإفريقية، غير أن الجماهير العربية والجزائرية تريد إنصاف نجم السيتي السابق، بجائزة “غلوب سوكر” المبرمجة يوم غد الثلاثاء 19 جانفي 2024.

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