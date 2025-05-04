محرز يتفوق على رونالدو ونايمار وبن زيمة في السعودية

لعب نهائيا متوسطا ولكنه صار بطل ثلاث قارات

مع أن رياض محرز لم يلعب مباراة قوية ولا حتى متوسطة، في نهائي بطولة رابطة الأبطال الآسياوية أمام كوازاكي الياباني، إلا أن ما قدمه طوال البطولة القوية التي تشترك فيها أندية إيران واليابان وكوريا الجنوبية، شفع له أمام جماهير الأهلي السعودي الذي حقق أهم لقب في تاريخه تحت قيادة هدافه وصانع فرص التهديف فيه رياض محرز الذي غلبه الإرهاق في اللقاء النهائي وكاد أن لا يلمس الكرة طوال الشوط الثاني، قبل أن يغادر في نفَس المباراة الأخير.

السعوديون قالوها صراحة بداية من الموسم الحالي، بأن انتداب أحسن اللاعبين في العالم، هدفه الأول هو رفع اسم المملكة العربية السعودية، في المحافل الدولية وليس فقط من أجل مباريات محلية أمام الفرق السعودية، ولكن رونالدو وبن زيمة وماني وقبلهم نايمار مروا مرور الكرام، ولا أحد منهم حقق لقبا آسياويا، وهو اللقب الذي حققه رياض محرز الذي سيبقى في قلب وذاكرة عشاق اتحاد جدة والكرة السعودية التي غابت كثيرا عن الحدث القاري قبل أن يعيدها محرز برفقة فيرمينيو وكيسيي وماندي والآخرين.

رياض محرز من أنذر اللاعبين في العالم الذين توجوا بألقاب كبيرة جدا في ثلاث قارات، حيث فاز أولا بلقب كأس أمم إفريقيا عندما واجه، منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار والسينغال، وفاز بلقب رابطة أبطال أوربا، عندما واجه أبطال ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وفاز الآن بلقب رابطة أبطال آسيا بعد أن تجاوز أبطال الإمارات العربية المتحدة وإيران وأذربيجان واليابان، فبصم في ربيعه الرابع والثلاثين على أمجاد عابرة للقارات.

يعتبر رياض محرز ثاني لاعب جزائري يحصل على لقب رابطة أبطال آسيا، بعد تتويج نذير بلحاج بنفس اللقب مع نادي السد القطري، وشارك مدافع الخضر السابق في بطولة العالم للأندية، ولكن رياض محرز يصبح اللاعب الجزائري الوحيد الفائز بهذا الكم من الألقاب المتجذرة في آسيا وإفريقيا وأوربا، ويطمح إلى المزيد.

مباراة السبت وضعت عشاق اللاعب رياض محرز أمام حقيقة السن، فرياض بالكاد، أكمل المباراة وكان طوال الشوط الثاني يتفادى استقبال الكرة بسبب الإرهاق الذي جعل ناديه في الشوط الثاني وكأنه يلعب برقم ناقص، ولكن وزن اللاعب وخبرته جعلته يسيّر طاقته المستنزفة إلى غاية الدقيقة الأخيرة التي أخرج فيها مدربه نجمه الأول الذي بدا مرهقا حتى وهو يحمل الكأس الغالية.

مازال أمام رياض محرز خمس مباريات محلية أمام التعاون والشباب والخلود والاتفاق والرياض، ولأن الفريق انتزع أهم لقب سيجعله متأهلا أوتوماتيكيا لرابطة أبطال آسيا، فإن رياض محرز قد يلعب مباريات استعراضية واحتفالية مع جماهير ناديه قبل تربص الخضر الذي يرشحه فقط للعب مباراة السويد في ستوكهولم، وما عدا ذلك سيبقى رياض فأل خير على من يلعب له بالتتويج من ليستر سيتي إلى أهلي جدة.

الاتحاد الآسيوي يظلم محرز ويمنح الجائزة لفيرمينو

ظلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدولي الجزائري رياض محرز بتجريده من جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة ومنحها لزميله فيرمينو رغم أن كل الأرقام ” منطقيا” تمنحها للدولي الجزائري الذي أثبت علوّ كعبه طيلة المنافسة.

وبشهادة جميع النقاد والاختصاصين قدم الدولي الجزائري رياض محرز، مستويات كبيرة خلال دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن تم تجاهله لأسباب غير منطقية رغم أنه كان وراء التتويج باللقب الأسيوي، حيث ساهم وبنسبة كبيرة في إدخال اللقب إلى خزائن الأهلي.

وبعد نهاية المباراة، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تتويج البرازيلي روبرتو فيرمينو، قائد الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في النهائي والبطولة بأكملها، حيث تمكن من تقديم تمريرتين حاسمتين ضد كاواساكي.

وإذا كان الاتحاد الأسيوي منح جائزة أفضل لاعب في الدورة لنجم ليفربول السابق وهو الذي ساهم في تسجيل 13 هدفًا خلال 12 مباراة (سجل 6 وصنع 7)، إلا أن محرز كان النجم الأبرز في البطولة، من خلال الأرقام التي حققها،فهو ثاني هدافي البطولة بتسجيل 9 أهداف، خلف سالم الدوسري، قائد الهلال السعودي، بفارق هدف واحد، بالإضافة لتربعه على صدارة أكثر اللاعبين تقديمًا للتمريرات الحاسمة بثماني تمريرات حاسمة.

ويعتبر محرز الأكثر مساهمة في البطولة، بواقع 17 هدفًا (سجل 9 وصنع 8)، بجانب صناعة أكبر عدد من الفرص المحققة (8). وهذا فضلا عن القيام بـ49 تمريرة مفتاحية، في 13 مباراة، ليحصل على التقييم الأعلى، في دوري أبطال آسيا للنخبة، من قبل موقع “سوفا سكور” لإحصائيات كرة القدم، بواقع 8.15 درجة من 10.

لكن يبدو أن الاتحاد الآسيوي منح الجائزة لفيرمينو، بسبب تفوقه على محرز في عدد المساهمات، خلال الأدوار الأخيرة بدايةً من ربع النهائي، حيث ساهم في تسجيل 5 أهداف خلال 3 مباريات متتالية.

وسجل فيرمينو هدفًا وصنع مثله، في ليلة الفوز على بوريرام التايلاندي (3-0)، ثم أحرز هدفًا أمام الهلال (3-1)، بالإضافة لتمريرتين حاسمتين في النهائي. في المقابل، قام محرز بمساهمتين فقط في المباريات الإقصائية الثلاث، بتسجيل هدف ضد بوريرام، وصناعة آخر أمام الهلال.

محرز: “تتويجنا باللقب الآسيوي يدفعنا إلى تقديم الأفضل في المستقبل”

عبّر الدولي الجزائري رياض محزر، نجم نادي أهلي جدة السعودي، عن سعادته الكبيرة، بتتويج ناديه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه السبت على فريق كاواساكي الياباني بنتيجة (2-0) في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب الملك عبد الله في جدة، مؤكدا بالمناسبة أن هذا التتويج سيعطي شحنة معنوية إضافية لفريقه من أجل تحقيق الأفضل في المستقبل.

وقال قائد “الخضر” في تصريحات له عقب التتويج: “نحن سعداء بهذا التتويج، المباريات والمنافسات الكبرى تدفعنا لتقديم الأفضل، وكان هدفي واضح منذ أن جئت للأهلي وهو المساهمة في إعادته للقمة، بتحقيق لقب النخبة الآسيوية”.

وأضاف محرز: “لقد قدمنا أداء جيدا في كل المباريات، وحققنا الفوز في النهاية(…) فريقنا هو الأفضل في آسيا، وعلينا أن نواصل العمل، فنحن لم نخسر أي مباراة بالبطولة، وهذا بفضل العمل الكبير الذي قمنا به”.

وتابع رياض محرز: “الألقاب التي حققتها مع منتخب بلادي الجزائر وليستر ومانشستر سيتي والأهلي، جميعها في مكانة واحدة، ولا يمكنني تفضيل أي منها على الآخر(…) التتويج بدوري أبطال آسيا كان مميزا، خاصة وأننا لم نحقق أي ألقاب الموسم الماضي، وأشكر الجماهير على دعمهم لنا “.

وأضاف محرز (34 عاما)، الذي أنهى المسابقة برصيد 9 أهداف و8 تمريرات حاسمة في 17 مباراة، لقبا جديدا إلى سجل ألقابه الثرية، بما في ذلك رابطة أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي في 2023 وكأس أفريقيا للأمم مع المنتخب الوطني الجزائري في سنة 2019.