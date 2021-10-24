محرز يتفوق على نايمار وبيكام في التمريرات الحاسمة

أثبتت لغة الأرقام مرة أخرى، علو كعب الدولي الجزائري رياض محرز، بعدما حل في المركز الثاني في قائمة ملوك التمريرات الحاسمة مع المنتخبات خلال القرن الـ21 .

وحلّ رياض محرز في المركز الثاني بمعدل 0.49 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، خلف البلجيكي كيفن دي بروين، الذي يمتلك معدل 0.50 .

وجاء في المركز الثالث في معدل التمريرات الحاسمة بالمنتخبات، كل من الألماني مسعود أوزيل و البرازيلي نايمار داسيلفا، اللذان يملكان معدل 0.43.

أما النجم السابق للمنتخب الإنجليزي ديفيد بيكام فقد حلّ خامسا بمعدل 0.40 تميرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وخاض رياض محرز 67 مباراة مع “الخضر”، نجح خلالها في صناعة 33 هدفا، بمعدل 0.49 حاسمة، جعله يتواجد بين ملوك التمريرات الحاسمة مع المنتخبات.

ويبقى رياض محرز قادرا على تحقيق أفضل الأرقام مستقبلا، خاصة في ظل تألقه مع “الخضر”، واقتراب منافسة كأس أمم إفريقيا بالكامرون، بالإضافة إلى مباريات كأس العالم في حال التأهل إلى مونديال قطر.