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رياضة

محرز يتلقى الإشادة قبل مواجهة ليدز يونايتد

سليم.ع
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محرز يتلقى الإشادة قبل مواجهة ليدز يونايتد

تلقى النجم الجزائري رياض محرز الإشادة قبل مواجهة ليدز يونايتد سهرة الثلاثاء.

وأشادت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي، بالعربية، برياض محرز، ونشرت صورة له، وكتبت: “أنت الغالي”، وهو بمثابة تعبير عن المكانة الرفيعة للاعب في ناديه الإنجليزي.

وحظيّ محرز بإشادة الصفحة الرسمية للمان سيتي، قبل مواجهة ليدز يونايتد، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكعادته صنع رياض محرز أجواء رائعة في الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، وأكد جاهزيته التامة للمواجهة المرتقبة سهرة الثلاثاء.

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