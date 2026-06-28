محرز يتوّج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر والنمسا

توّج قائد المنتخب الوطني رياض محرز بجائزة أفصل لاعب في مباراة الجزائر والنمسا.

وتألق رياض محرز في المباراة الحاسمة لـ”الخضر” امام النمسا، بتوقيعه ثنائية، مساهما بذلك في تأهل المنتخب إلى الدور الـ32 من كأس العالم 2026 .

وشارك محرز أساسيا، ولعب لأول مرة المباراة كاملة، في هذا المونديال.

ويواجه “الخضر” المنتخب السويسري، فجر الجمعة المقبل، بداية من الساعة الرابعة، بتوقيت الجزائر.

وسيتنقل “الخضر” من الولايات المتحدة إلى كندا، للشروع في التحضير للمباراة المقبلة.