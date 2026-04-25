محرز يحتفظ بِاللّقب الآسيوي

الحكم طرد زميلَين له

احتفظ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مساء السبت، بِلقب دوري أبطال آسيا للنخبة. رغم أن فريقه الأهلي السعودي أكمل المباراة النّهائية بِتسعة لاعبين.

وفاز فريق الأهلي السعودي بِهدف لِصفر بعد الوقت الإضافي على نادي ماتشيدا الياباني، في المباراة النهائية.

ونصّت لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تنظيم كل اللقاءات من ربع النهائي إلى النهائي، بِمدينة جدة السعودية.

وطرد حكم الساحة إلجيز تانتاشيف من أوزباكستان مدافعَي الأهلي زكريا هوساوي في الدقيقة الـ 68، ومحمد عبد الرحمان في الوقت بدل الضائع (د90+5).

وسجل هدف الأهلي الوحيد والثمين المهاجم فراس البريكان، في الدقيقة السادسة من الشوط الأول الإضافي.

ولعب الجناح محرز 11 مباراة من أصل 12 مواجهة للأهلي السعودي، في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم. وسجّل 4 أهداف، كما وزّع تمريرتَين حاسمتَين.

وكان رياض محرز وفريقه الأهلي السعودي قد نالا أيضا لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في نسختها الأولى المستحدثة للموسم الماضي.