محرز يحتفظ بِلقب “البريمرليغ” ويُحطّم رقما قياسيا إفريقيا

احتفظ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مساء السبت، بِلقب البطولة الإنجليزية لِكرة القدم، نسخة 2022-2023.

واللّافت أن فريق المدرب جوسيب غوارديولا ثبّت نفسه بطلا، دون أن يخوض مباراة!

وللتوضيح، خسر الوصيف فريق أرسنال بِنتيجة (1-0) أمام المُضيّف نادي نوتنغهام فورست مساء السبت، لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر منافسة “البريمرليغ”. بينما يلعب مانشستر سيتي مقابلته عصر هذا الأحد، أمام الزّائر نادي تشيلسي.

وبعد هزيمته، تجمّد رصيد فريق أرسنال عند النقطة الـ 81 في المركز الثاني، مُتخلّفا بِفارق 4 نقاط عن الرّائد نادي مانشستر سيتي.

وبقيت مباراة واحدة فقط لِفريق أرسنال في بطولة الموسم الحالي، في حين تنتظر نادي مانشستر سيتي 3 مقابلات. وهو ما يمنح محرز وزملاءه قبل الآوان لقب البطولة الإنجليزية.

ورفع الجناح محرز غلّته إلى 5 تتويجات بِلقب البطولة الإنجليزية: مع ليستر سيتي عام 2016، وفي صفوف مانشستر سيتي أعوام 2019 و2021 و2022 و2023.

وحطّم قائد “مُحاربي الصّحراء” الرّقم القياسي الإفريقي، المُرادف لِأوّل لاعب من القارّة السّمراء ينال 5 ألقاب في منافسة “البريمرليغ”. بعدما كان يشترك في هذه الخاصّية مع النّجم الإيفواري السّابق ديدييه دروغبا، بِأربعة تتويجات لِكليهما.

وبِخصوص تتويجات كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، يجمع رياض محرز 11 لقبا، مُوزّعة كالتّالي: بطولة إنجلترا (5)، وكأس إنجلترا (1)، وكأس الرّابطة الإنجليزية (3)، والكأس الإنجليزية الممتازة (2).