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رياضة

محرز يحتفظ بِلقب بطولة إنجلترا و”السيتي” لعب بِالنّار

علي بهلولي
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محرز يحتفظ بِلقب بطولة إنجلترا و”السيتي” لعب بِالنّار

احتفظ النّجم الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مساء الأحد بِلقب بطولة إنجلترا، بعد أن لعب رجال المدرب جوسيب غوارديولا بِالنّار، وحبسوا أنفاس أنصار النادي.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (3-2) على الضيف نادي أستون فيلا، كما انتصر ليفربول بِحصّة (3-1) على الزائر ولفرهامبتون. بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية.

وأسدل فريق مانشستر سيتي ستار “البريمرليغ” وهو يجمع 93 نقطة في الرّيادة، نظير 92 نقطة للوصيف نادي ليفربول. وهو منح محرز وزملاءه لقب البطولة الإنجليزية.

وكان فريق مانشستر سيتي مُتخلّفا بِهدفَين من نادي أستون فيلا، سُجّلا في الدقيقتَين الـ 37 والـ 66.

وعاد فريق “الأزرق السّماوي” من بعيد، وقلب الطاولة على وجه المنافس أستون فيلا، وأمضى ثلاثية الفوز واللّقب في الدقائق الـ 76 والـ 78 والـ 81.

واسْتُبدل الجناح محرز في الدقيقة الـ 56 بِزميله المهاجم رحيم سترلينغ، وحينها كان فريقهما “السيتي” مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وبات رياض محرز يُزيّن رفوف خزانته بِلقب بطولة إنجلترا الرّابع.

ويتحوّل الرّقم على مستوى الأندية إلى 10 تتويجات: 4 ألقاب بطولة إنجلترا، وكأس إنجلترا، و3 ألقاب كأس رابطة إنجلترا، ولقبَين في الكأس الإنجليزية الممتازة.

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