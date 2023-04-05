محرز يحتفي بدخوله تاريخ “البريميرليغ” ويعد بالمزيد من الأرقام القياسية

في تغريدة له على "فيسبوك وانستغرام"

احتفى النجم الجزائري الأول، رياض محرز، مجددا، بالرقم القياسي التاريخي الذي سجله السبت الماضي، في قمة الجولة الـ29 للدوري الأنجليزي الممتاز، التي سحق فيها فريقه، مانشستر سيتي منافسه ليفربول برباعية كاملة مقابل هدف، عندما صنع لنفسه الهدف رقم 56 في البريميرليغ، والذي جعله أفضل لاعب إفريقي صانع للأهداف في تاريخ الدوري الأنجليزي الممتاز.

وأعرب محرز، مساء الثلاثاء، في خرجة “انستغرامية” و”فايسبوكية” عن افتخاره بالإنجاز التاريخي الذي حققه في مباراة القمة التي جمعت مانشيستر سيتي أمام ليفربول، واعدا محبيه بمزيد من التألق وتحطيم الأرقام القياسية، قائلا: “56 تمريرة حاسمة والعد مستمر. فخور جداً بالوصول إلى هذا الإنجاز، ومن حسن حظي أنني كنت محاطاً بكل هؤلاء اللاعبين الرائعين طوال مسيرتي في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

إلى ذلك، أضاف قائد الخضر في تغريدته يقول: “هذا رقم قياسي خاص بالنسبة لي وأنا بالتأكيد ذاهب نحو المزيد. شكراً على جميع الرسائل”.

وكان يوم السبت الماضي يوما مميزا في مشوار الدولي الجزائري، من خلال تقديمه مباراة كبيرة، حطّم خلالها رقما تاريخيا كان بحوزة النجم الإيفواري السابق، ديدييه دروغبا، الذي كان بحوزته 55 تمريرة حاسمة سجلها رفقة نادي تشيلسي، وهو الرقم ص الذي صمد لسنوات وقد يستغرق الأمر سنوات أخرى لتحطيم الرقم الجديد الذي أصبح بحوزة رياض محرز، لاسيما وأنه قادر على إضافة تمريرات أخرى فيما تبقى من هذا الموسم أو خلال المواسم القادمة في حالة بقائه في الدوري الأنجليزي.

واختير محرز ضمن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، وفقاً لمنصة “سوفاسكور” المختصة في بيانات وإحصائيات لاعبي كرة القدم، وهذا بعد المردود الكبير الذي قدمه في مباراة ليفربول.

وخاض محرز هذا الموسم 35 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة، أما في الدوري الإنجليزي فقد شارك في 20 مباراة، سجل 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.