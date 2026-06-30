محرز يحتل المركز 21 في التصنيف الفردي للفيفا

نظام جديد استحدث لتقييم أداء اللاعبين خلال المونديال

احتل قائد المنتخب الجزائري، رياض محرز، المركز الـ 21 في التصنيف الفردي للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا باور رانكينغ” وهو نظام جديد لتقييم أداء اللاعبين، أطلقه بمناسبة نهائيات كأس العالم 2026 الجارية حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وجرى تطوير هذا النظام، بالتعاون مع المجموعة الطاقوية أرامكو ويعتمد على تحليل البيانات التي يتم جمعها خلال مباريات البطولة، بهدف تقديم تقييم موضوعي للأداء الفردي للاعبين.

ويقيم لاعبو الميدان على سلم من 0 إلى 10 نقاط في ثلاثة مجالات هي: الهجوم، الإبداع والدفاع، بينما يتم تقييم حراس المرمى وفق قدرتهم على التحكم في الكرة وحماية مرماهم.

وسجل محرز، الذي أحرز هدفين في مباراة الجزائر أمام النمسا (3-3) ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، معدلا بلغ 6.46 نقاط في الهجوم و6 نقاط في الإبداع و4.9 نقاط في الدفاع.

وبعد كل جولة من المنافسة، تعد الفيفا، ترتيبا لأفضل 100 لاعب في كل فئة، إضافة إلى ترتيب عام يتم تحديثه عقب كل مباراة.

ويهدف تصنيف “فيفا باور رانكينغ”، إلى قياس أداء اللاعبين طوال مجريات البطولة، حيث يحصل كل مشارك على تقييم عن كل ظهور له، فضلا عن تقييم إجمالي لمسيرته في المنافسة.

ويؤكد تواجد رياض محرز ضمن أفضل 25 لاعبا في الترتيب العام، التأثير الكبير الذي يقدمه منذ انطلاق مونديال 2026 ودوره البارز في مشوار المنتخب الجزائري في البطولة.

ويتصدر ترتيب أفضل لاعبي الميدان، المهاجم الدولي الألماني دينيز أونداف، متقدما على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي وذلك عقب نهاية دور المجموعات من كأس العالم 2026.