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رياضة

محرز يحذر كبار إنجلترا

الشروق الرياضي
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محرز يحذر كبار إنجلترا

وجه الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، تحذيرًا إلى كبار انجلترا، بشأن السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وقال محرز، في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “نريد حقًا الفوز مرة أخرى عندما يبدأ الموسم”، وأضاف: “قد يكون الأمر سهلًا هذا العام، أو يمكن أن نعاني قليلًا”، وتابع: “سنبدأ الموسم بنسبة 100% من قوتنا، ونريد إكماله ونحن نتحلى بتلك العقلية”، وأكمل: “في اليوم الأخير من الموسم الماضي، ضد أستون فيلا، كنت أفكر فقط، بحق الجحيم، ماذا نفعل هنا؟ نلعب على أرضنا ونخسر 2-0 ضد أستون فيلا!!” وأتم: “في بعض الأحيان، لا تشعر بالرضا في إحدى المباريات، لم أفعل ذلك اليوم، وجاء بعض الأشخاص الآخرين وساعدونا على الفوز، هذا ما يدور حوله فريقنا”.

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