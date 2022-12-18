محرز يحصل على ثقة غوارديولا وسيكون سلاحه أمام ليفربول

يسعى لاستغلال إرهاق زملائه المشاركين في المونديال

يراهن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، على الدولي الجزائري رياض محرز، في الفترة الحالية وقبل مواجهة نادي ليفربول الخميس المقبل في مسابقة كأس الرابطة الانجليزية، مستغلا غياب زملائه الذين شاركوا في كأس العالم، وهو ما يفسر اعتماد غوارديولا على محرز خلال المواجهة الودية ضد جيرونا، أول أمس، وذلك في إطار استعداداته لاستئناف الموسم عقب نهاية فعاليات كأس العالم 2022 في قطر.

وفاز مانشستر سيتي على النادي الإسباني بنتيجة هدفين دون رد سجلهما البلجيكي كيفن دي بروين والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 5 و1، في وقت شارك فيه محرز بشكل أساسي ولم يتم استبداله طوال الـ90 دقيقة على عكس معظم لاعبي السيتي في اللقاء الودي، وعن ذلك، قال غوارديولا في تصريحات بعد المباراة: “كانت المباراة الأولى بعد فترة طويلة من التوقف، وفي رأيي كانت جيدة للاعبين الذين لم يلعبوا كثيرًا”، وأضاف: “هذه المباراة كانت مهمة بشكل خاص للاعبين الذين لم يكونوا في كأس العالم وغابت عنهم حساسية المباريات مثل هالاند ورياض محرز وسيرجيو غوميز، ولهذا فضلت استمرار بعضهم طوال اللقاء”، وأردف: “لقد كانت دقائق جيدة لهم ولنا جميعًا ولعبنا ضد أصدقائنا من جيرونا، لذا كان الأمر جيدًا، والآن سيتم التركيز على مواجهة ليفربول بعد أيام قليلة”، وأتم: “في الوقت الحالي، لدينا 4 أو 5 لاعبين، وعلينا أن ننتظر ونرى كيف سيعود الآخرون من المونديال، لكن ليس لدينا لاعبون كثر لخوض لقاء ليفربول، لأن العقول الكبيرة لكرة القدم (بسخرية) اختارت هذا البرنامج وسنلعب ضد ليفربول يوم الخميس المقبل”.

إلى ذلك، كان قائد “الخضر” البالغ من العمر 31 عامًا انضم إلى نادي مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي في صيف عام 2018، في صفقة بلغت 68 مليون يورو، قبل أن يتحول إلى جزء لا يتجزأ من نجاحات مانشستر سيتي خلال المواسم الخمس الماضية، لكن تراجع مستوياته الفنية هذا الموسم يهدد بقاءه في حسابات غوارديولا، وخاض رياض محرز 206 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه إليه صيف عام 2018، أسهم خلالها في تسجيل 67 هدفًا وتقديم 47 تمريرة حاسمة، كما تحصل على العديد من الألقاب، لكن مستواه هذا الموسم يشير إلى أنه لن يضيف الكثير إلى هذا الرقم، حسب محللين، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط في 9 مباريات بـ”البريميرليغ” منذ بداية الموسم الجاري بتراجع رهيب عما سجله الموسم الماضي.