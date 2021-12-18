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رياضة

محرز يحفز “الخضر” قبل نهائي كأس العرب

سليم.ع
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محرز يحفز “الخضر” قبل نهائي كأس العرب

عبّر نجم “الخضر” رياض محرز عن دعمه الكامل لرفقاء بلايلي قبل المواجهة المرتقبة السبت أمام تونس في نهائي بطولة كأس العرب.

وقال محرز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “أتمنى قوة كبيرة لإخواني “.

وأرفق محرز تغريدته بصورة مجسم كأس العرب، في إشارة إلى تمنياته الكبيرة، بتتويج “الخضر” باللقب أمام منتخب تونس.

ولم يبخل محرز منذ بداية بطولة كأس العرب، في منح الدعم المعنوي للمنتخب الوطني، إذ كان قبل كل مباراة أو بعدها يتفاعل مع “الخضر”، بالتعبير عن آماله في الفوز قبل اللقاءات، أو بالتعبير عن الفرحة وتهنئة اللاعبين بعد الانتصار.

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