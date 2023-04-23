محرز يحقق رقما غائبا منذ 65 سنة عن كأس الاتحاد الإنجليزي
بتسجيله ثلاثية في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، يكون الدولي الجزائري رياض محرز قد حقق رقما غاب منذ 65 سنة.
وتعد ثلاثية محرز الأولى، في نصف النهائي، منذ ثلاثية أليكس دوسون مع مانشستر يونايتد أمام فولهام في 1958.
وقاد محرز ناديه مانشستر سيتي لبلوغ النهائي بتسجيله ثلاثية، في مرمى نادي شيفيلد يونايتد.
رياض محرز🇩🇿 ضد شيفيلد🏴
3 أهداف ⚽️
سجل ثاني ثلاثية في مسيرته بقميص مانشستر سيتي 🥈
اول لاعب يسجل هاتريك في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ 1958 🏅
ثاني اكثر موسم يسجل فيه اهداف مع السيتي في جميع المنافسات بواقع 15 هدف 🥈
رجل المقابلة بتقييم سوفاسكور 9,9 🎖@Mahrez22 pic.twitter.com/9FANrQNuYz
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) April 22, 2023
وشارك محرز أساسيا في المواجهة التي توّج بعد نهايتها بجائزة أفضل لاعب.