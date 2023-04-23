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رياضة

محرز يحقق رقما غائبا منذ 65 سنة عن كأس الاتحاد الإنجليزي

عمر سلامي
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محرز يحقق رقما غائبا منذ 65 سنة عن كأس الاتحاد الإنجليزي
ح.م
رياض محرز

بتسجيله ثلاثية في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، يكون الدولي الجزائري رياض محرز قد حقق رقما غاب منذ 65 سنة.

وتعد ثلاثية محرز الأولى، في نصف النهائي، منذ ثلاثية أليكس دوسون مع مانشستر يونايتد أمام فولهام في 1958.

وقاد محرز ناديه مانشستر سيتي لبلوغ النهائي بتسجيله ثلاثية، في مرمى نادي شيفيلد يونايتد.

وشارك محرز أساسيا في المواجهة التي توّج بعد نهايتها بجائزة أفضل لاعب.

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