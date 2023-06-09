محرز يحلم بالمشاركة في نهائي رابطة الأبطال وكتابة التاريخ

من أجل تزيين سجله باللقب الأفضل على الإطلاق

يأمل الجزائريون أن يحظى نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، بفرصة المشاركة في نهائي رابطة أبطال أوروبا، الذي سيجمع سهرة اليوم بمدينة اسطنبول بتركيا، ممثل الكرة الأنجليزية، مانشستر سيتي، ونظيره الإيطالي انتير ميلان، في مباراة ينتظر أن يغلب عليها الطابع التاكتيكي ما بين المدرب الإسباني الملقب بالفيلسوف، بيب غوارديولا والهداف الإيطالي السابق فيليبو انزاغي.

وتواجد الدولي الجزائري ضمن القائمة النهائية لمانشستر سيتي المعنية بالمباراة النهائية، التي أعلن عنها، المدرب غوارديولا، الخميس، والتي ضمت 23 لاعبا معنيين بسفرية اسطنبول، فيما يبقى أمر مشاركته أساسيا في المباراة مستبعدا، بالنظر للخطة التاكتيكية والتشكيلة الأساسية التي استقر عليها الفيلسوف في جميع المباريات الأخيرة للسيتي، لاسيما في رابطة الأبطال، والتي باب غوارديولا يفضل الإعتماد فيها على الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا على حساب رياض محرز.

ورغم خروجه من التشكيلة الأساسية، يتمنى قائد الخضر المشاركة في المباراة النهائية أمام الأنتير والدخول على الأقل بديلا، وعدم تكرار خيبة الأمل التي كان عاشها الأسبوع الماضي، في اللقاء النهائي لكأس الاتحاد الأنجليزي أمام مانشستر يونايتد، عندما حرمه “الفيلسوف” الإسباني من المشاركة في النهائي الذي كان له الفضل الكبير في وصول السيتي له بعد “الهاتريك” الذي سجله في النصف النهائي أمام شيفيلد.

ويحلم رياض محرز بتخليد اسمه في نهائي الأبطال، بالمشاركة في المباراة ولم لا تدوين اسمه بهدف تاريخي، من أجل تزيين سجله الشخصي باللقب الأفضل على الإطلاق، ما يمنحه فرصة مغادرة الفريق “السماوي” من الباب الواسع.

ويرى عديد المتتبعين أن الدولي الجزائري يتعرض إلى تهميش حقيقي من طرف التقني الإسباني المتعجرف، الذي أصبح لا يثق فيه بالرغم من المستويات الكبيرة التي يقدمها في كل مرة يعتمد عليه، وهو ما تؤكده إحصائياته الشخصية هذا الموسم والتي تضعه في أعلى قائمة مهاجمي الفريق بتسجيله 15 هدفا ومنحه 13 تمريرة حاسمة خلال الـ 47 مباراة التي شارك فيها هذا الموسم.

.. محرز على خطى بن زيمة ورونالدو

في سياق متصل، تؤكد آخر الأخبار أن نادي الأهلي السعوديه، العائد إلى دوري الدرجة الأولى، مصر على انتداب الدولي الجزائري، رياض محرز، ويكون قدم له عرضا خياليا من أجل الموافقة على الانتقال إليه هذه الصائفة.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن إدارة مانشستر سيتي لا تمانع في التخلي عن نجمها الجزائري، لكن مقابل الاستفادة من مبلغ محترم.

في نفس السياق، كشف الإعلامي التركي “إكرم كونور” أن الأهلي سيقدم عرضًا براتب سيزيد عن 30 مليون دولار سنويًا لرياض محرز، من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوفه.

من جهة أخرى، فإن القرار الأخير يعود إلى قائد الخضر، الذي يبدو أنه غير متحمس لفكرة مغادرة الدوري الأنجليزي، في وقت تشير فيه آخر التقارير أن محرز لا يريد التفكير في هذا الأمر حاليا اعتبارا أن كل تركيزه على نهائي رابطة الأبطال وبعدها قد يكون له رأي آخر.