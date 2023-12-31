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رياضة

محرز يحل بالجزائر ويلتحق بتربص “الخضر”

عمر سلامي
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محرز يحل بالجزائر ويلتحق بتربص “الخضر”
ح.م
رياض محرز

حلّ قائد المنتخب الوطني رياض محرز، في حدود منتصف نهار الأحد، بالجزائر للالتحاق بتربص “الخضر”، تحسبا لكأس أمم إفريقيا.
وسيشرع نجم الأهلي السعودي، بداية من الأمسية في التحضير مع المنتخب الوطني لكأس أمم إفريقي كوت ديفوار.

ويكتمل تعداد “الخضر” الأحد، حيث سيواجه أشبال بلماضي المنتخب الأولمبي وديا في الأمسية، قبل التنقل صبيحة الاثنين إلى طوغو لإجراء تربص تحضيري يدوم إلى غاية العاشر من جانفي.

ويتنقل “الخضر” في اليوم الموالي إلى مدينة بواكي بكوت ديفوار، لاستكمال التحضيرات، قبل مواجهة أنغولا يوم 15 جانفي لحساب الجولة الأولى من “الكان”.

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